











В наборы для первоклассников, согласно технической документации, входит ряд принадлежностей для рисования, лепки и письма. Так, каждый комплект должен содержать карандаши, пластилин, фломастеры, ластики, краски, цветную бумагу, а также альбом.





Также аппарат Волгоградской областной думы объявил аукционы на закупку сплит-систем для награждения отличившихся граждан и организаций и партии термокружек с символикой регпарламента.

Волгоградская областная дума закупает очередную партию сувенирной продукции для обеспечения мероприятий, проводимых регпарламентом. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, на приобретение 1 тысячи наборов для первоклассников выделено около 900 тысяч рублей из областного бюджета.