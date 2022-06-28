В Волгограде 28 июня обесточат десятки домов









Десятки домов в шести районах Волгограда обесточат в ходе плановых работ 28 июня, сообщили в АО «ВМЭС».

В Советском районе с 13:00 до 17:00 света не будет по следующим адресам: ул.Чебышева д.40, д.42, д.44, д.46.

С 10:00 до 17:00 электроснабжения не будет в Краснооктябрьском районе : ул.Клары Цеткин, д.49-53, д.59, д.61, д.63, д.52, д.56, д.62-68, д.72, д.74; ул.Ковалевой, д.49-53, д.59, д.65, д.60, д.64а, д.68, д.70; ул.Радистов, д.57, д.61, д.63а, д.63, д.65; ул.4-я Заводская, д.3, д.8, д.10, д.16.

С 09:00 до 12:00 на пл.Белинского, д.15а; ул.Чайковского, д.37, д.39, д.45-65, д.48-66; пер.Лермонтова, д.1, д.4, д.5, д.6, д.11, д.13/1; ул.Лермонтова, д.5-19.

В Дзержинском районе без света с 9:00 до 17:00 останутся жители ул.Павлика Морозова, д.41; ул.Игарская, д.25а, д.25в, д.30; ул.Лесогорская, д.25, д.27, д.24; ул.Добринская. д.50-60, д.60а, д.62, д.62а, д.64-70.

В Тракторозаводском районе обесточат дома: ул. Николая Отрады, д.14, 16, 10, 10а.

В Кировском районе отключения запланированы по адресам: ул.Добролюбова, д.53-91, д.48-70; ул.Терновая, д.1-31, д.4-34; ул.Никитина, д.3-23; ул.Братская, д.4-14; ул.Пехотная. д.1-15, д.2-16а; ул.Североуральская, д.5-19, д.2-16; ул.Мопровская, д.1-13, д.2-16; ул.Шлюзовая, д.9-19; ул.Первоуральская, д.1-3, д.2-12; ул.Астраханская, д.81-85, д.86-94; ул.Добролюбова, д.93-11, д.72-86; ул.Терновая, д.35-51, д.38-48; ул.Шлюзовая, д.10а-28а; ул.Гастело, д.11-31, д.8-24; ул.Серафимовича, д.9-19.

Также электроснабжения с 09:00 до 17:00 не будет в домах на ул. Большая кольцевая, ул. Осенняя, ул. Листопадная, ул. Романтиков, ул. Жемчужная.

В Ворошиловском районе с 08:00 до 17:00 отключат свет на ул.Ростовская, д.15, д.17, д.19; ул.Дубовская, д.16, д.16а, д.18.

С 08:00 до 13:00 обесточат ул.Чембарская, д.1-7, д.5а; ул.Дубовская, д.267, д.258, д.258а, д.291, д.291а, д.395, д.397, д.400-406, д.400а, д.401, д.401а, д.407. д.403; пер.Чембарский, д.259, д.263, д.258-268, д.262а, д.263а, д.270, д.272, д.274; ул.Череповецкая, д.61а, д.63, д.65, д.65а, д.67.



