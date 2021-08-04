«Ушли в тину: аккаунты волжского аквапарка после скандала с ребенком-аутистом заблокировали от гневных комментариев





Сайт волжского аквапарка «XXI век» заблокирован владельцем после скандала с отказом в отдыхе семье с ребенком-аутистом, о котором стало известно накануне. Как сообщает ИА «Высота 102», невозможно оставить комментарии пользователей и в инстаграм заведения. Однако пользователи «оторвались» в открытой системе 2ГИС, которую владельцы аквапарка заблокировать никак не могут. Действия охранника, который не пустил на территорию мальчика, резко критикуются жителями.

Корреспонденту ИА «Высота 102» также не удалось связаться с владельцем аквапарка Григорием Газаряном, который теперь недоступен для звонков. Между тем, публичных извинений руководство заведения за произошедший инцидент так и не принесло. Проверку по данному факту проводит прокуратура.

На случившееся также отреагировали политики и общественники из Волгоградской и Астраханской областей.

Олег Савченко, депутат Волгоградской областной думы: «Никогда бы не подумал, что сейчас, в 2021 году придется вообще писать на такую тему, однако ситуация, произошедшая в аквапарке Волжского, заставляет это делать. И возмущает до глубины души. Сотрудники парка не пустили отдыхать семью с особенным мальчиком. У ребенка аутизм, что не лишает его обычных детских желаний - плескаться в воде знойным летом и хорошо проводить время со своими родными. Аутизм не мешает ребенку, но мешает охраннику заведения, реплики которого поражают своей механической бесчеловечностью. Во всем мире - и Россия не исключение - давно уже признали ценность особенных детей и недопустимость их изоляции от общества. Разрабатываются программы адаптации, психологи однозначно заявляют, что общение идет на пользу как особенным детям, так и обычным. Не знают этого только в аквапарке, который, по иронии судьбы, называется «XXI век». Хотя сотрудники его явно живут в веке девятнадцатом. Случившееся я считаю недопустимым, такие случаи в цивилизованном обществе происходить не должны - и я рад, что инцидент вызвал столь широкий резонанс, это должно послужить хорошим примером для всех заведений досуга. А сотрудники аквапарка, надеюсь, сделают верные выводы и компенсируют свое неприглядное поведение, в первую очередь извинениями перед этой семьей. Друзья, давайте стараться не забывать, что мы - люди. И вести себя по-человечески».





Лилия Иванова, учредитель Всероссийской Премии в поддержку родителей детей с инвалидностью «Особенное счастье»: «В Астраханской области мы развиваем инклюзию, поддерживаем права детей-инвалидов на качественное и доступное образование, внедряем меры поддержки семей с особенными детьми. Готовимся к открытию первого ресурсного класса в регионе для детей с аутизмом. Мы созидаем! Другие - разрушают!

Разрушают вот таким отношением к людям с ограниченными возможностями здоровья, к семьям, где дети особенные воспитываются! То, что произошло в соседнем с нами регионе— это уже второй «нашумевший» случай за неделю в России. Мальчику 14 лет, его сопровождали законные представители: мама и папа, которые несут ответственность за своего ребёнка. Ситуация с отказом допуска в аквапарк семьи с особенным мальчиком должна призывать всех нас ещё раз к человечности! И как раз проект «Особенное счастье, он об этом! Мы реабилитируем людей, помогаем посмотреть на особенных детишек и их родителей здоровым взглядом»! Напомню, задача проекта «Особенное счастье» — поддержать семьи, в которых воспитываются дети с инвалидностью».

Напомним, семью Шаумуруновых из Астрахани не пустил в аквапарк охранник заведения, который посчитал, что больной аутизмом мальчик Дамир может помешать «нормальным» посетителям. Родители возмутились и написали жалобу в прокуратуру.



