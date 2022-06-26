Спорт

Стал известен претендент на пост главного тренера волгоградского «Ротора»

Спорт 26.06.2022 09:00
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26.06.2022 09:00


В Волгограде сохраняется интрига о новых назначениях в СК «Ротор». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым», сине-голубых может возглавить бывший тренер «Уфы» Алексей Стукалов. 

— В понедельник же в Волгограде начнут подписывать контракты с футболистами и тренерско-административным штабом. Напомню, что основным претендентом на пост главного тренера «Ротора» является Алексей Стукалов, — цитирует информагентство автора телеграм-канала. 

6 декабря 2021 года главным тренером волгоградского «Ротора» назначили бывшего главного тренера московского «Велеса» Артема Куликова. Под его наставничеством волгоградцы так и не смогли показать достойный результат. По итогам сезона «Ротор» покинул ФНЛ. Известно, что 21 июня 2022 года Куликова утвердили главным тренером раменского «Сатурна». 

Ранее учредителем клуба принято решение об увольнении Андрея Рекечинского. Экс-гендиректор клуба занимал свой пост с 2016 года. Исполняющим обязанности гендиректора клуба стал 39-летний заместитель по вопросам общей безопасности Павел Никитин.

В телеграм-канале «ФНЛ с Ильевым» также анонсирована дата первого сбора волгоградцев. 

— По моим данным, «Ротор» сядет на сбор в Кисловодске во вторник. На него приедут игроки, имеющие действующие контракты (Пелих, Абдуллаев), 6 ребят из молодежки и потенциальные новички. 

Волгоградский «Ротор» потерял почти всех футболистов. На сегодняшний день соглашения действуют у Исламитдина Абдуллаева и Данила Пелиха. 

— Переговоры о заключении новых договоров и формирование команды начнутся после назначения гендиректора и вынесения решения исполкома РФС о составе участников лиг ФНЛ и ФНЛ II, — добавили информагентству в пресс-службе клуба. 

Президиум Футбольной национальной лиги сократил количество клубов в ФНЛ с 20 до 18. Такое решение принято на заседании РФС 10 июня. Окончательные итоги утвердит бюро исполкома союза на следующей неделе.

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