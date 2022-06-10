Теперь без шансов: волгоградский «Ротор» отправлен в ФНЛ-2









Президиум Футбольной национальной лиги сократил количество клубов в ФНЛ с 20 до 18. Такое решение, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на РФС, было принято на сегодняшнем заседании. Окончательное решение утвердит бюро исполкома РФС на следующей неделе.



Напомним, волгоградский «Ротор» покинул ФНЛ по спортивному принципу. Однако у клуба был шанс остаться в лиге, если бы количество участников осталось прежним, а некоторые клубы не получили лицензии, позволяющие выступать в первом дивизионе.





Таким образом, в следующем сезоне "Ротор" будет выступать в ФНЛ-2.

Датой начала турнира выбрано 17 июля. Проект календаря будет опубликован позднее.Обмен командами между ФНЛ 1 и ФНЛ 2 планируется осуществлять в формате 4 на 4, обмен с РПЛ сохранить в действующем формате: 2 клуба выходят в Премьер-лигу напрямую, ещё 2 играют в стыковых матчах.Также лига предлагает вернуться к историческим названиям турниров: Первая и Вторая лиги.