В Волгограде объявили экстренную эвакуацию ТРК «Мармелад»

В Дзержинском районе Волгограда днем 16 июня объявили эвакуацию сотрудников и посетителей торгово-развлекательного комплекса «Мармелад». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы, причиной тому послужило анонимное сообщение об угрозе взрыва.

– Администрация ТРК получила сообщение о готовящемся теракте. Согласно инструкциям, посетителей, а также сотрудников торговых точек, расположенных в «Мармеладе» попросили оперативно освободить здание. В настоящее время помещения обследуют сотрудники кинологической службы. На месте находятся бригада скорой, полиция и МЧС, – сообщали информагентству в экстренных службах.

Напомним, что в 11.32 сообщение с угрозами поступило также в Международный аэропорт Волгограда. Там были эвакуированы на безопасное расстояние сотрудники и пассажиры.