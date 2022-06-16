Происшествия

В Волгограде объявили экстренную эвакуацию ТРК «Мармелад»

Происшествия 16.06.2022 13:23
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16.06.2022 13:23


В Дзержинском районе Волгограда днем 16 июня объявили эвакуацию сотрудников и посетителей торгово-развлекательного комплекса «Мармелад». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы, причиной тому послужило анонимное сообщение об угрозе взрыва. 

– Администрация ТРК получила сообщение о готовящемся теракте. Согласно инструкциям, посетителей, а также сотрудников торговых точек, расположенных в «Мармеладе» попросили оперативно освободить здание. В настоящее время помещения обследуют сотрудники кинологической службы. На месте находятся бригада скорой, полиция  и МЧС, – сообщали информагентству в  экстренных службах. 

Напомним, что в 11.32 сообщение с угрозами поступило также в Международный аэропорт Волгограда. Там были эвакуированы на безопасное расстояние сотрудники и пассажиры.

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