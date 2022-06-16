В Волгограде экстренно эвакуировали пассажиров и персонал аэропорта

В Волгограде сегодня, 16 июня, в очередной раз объявили экстренную эвакуацию в Международном аэропорту. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель воздушной гавани Анастасия Голодова, около получаса назад неизвестные сообщили об угрозе теракта.

– Сегодня в 11:32 поступило сообщение о минировании аэровокзального комплекса аэропорта Волгограда. По установленному порядку проводится проверка и эвакуация пассажиров и сотрудников из здания терминала, – сообщила пресс-секретарь аэропорта.

Все пассажиры и сотрудники аэропорта были оперативно эвакуированы на безопасное расстояние. В настоящее время в здании и на прилегающей территории работают сотрудники оперативных служб Волгограда. На месте, сообщает информагентство, находятся представители полиции, МЧС, а также бригады скорой помощи.