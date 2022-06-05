В Волгоградской области продолжаются поиски пропавшего мальчика

Сегодня в окрестностях хутора Тарасов Даниловского района продолжатся поиски пропавшего 8-летнего Дмитрия Ильина. Как сообщили ИА «Высота 102» в поисковом отряде Лиза Алерт, сейчас на месте работают поисковики #ЛизаАлерт из Волгоградской, Тамбовской и Саратовской областей, сотрудники полиции и МЧС, местные жители. В поиске принимают участие кинологи и беспилотная авиация. Также в штаб поиска выехали поисковики-добровольцы из Волгограда, Воронежа и Москвы.
Сегодня, 5 июня в 9 часов утра состоится общий сбор добровольцев в штабе поиска, расположенном в частном доме в хуторе Тарасов.
Волонтеры зовут на помощь как опытных поисковиков, так и местных жителей.
Напомним, Дима Ильин пропал 3 июня после того, как с отцом и братьями сходил на речку. Местные жители выдвинули свою версию случившегося
. Накануне вечером поиски мальчика пришлось приостановить
из-за грозы.