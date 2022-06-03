В Волгограде достроили корпус онкодиспансера





В Волгограде введен в эксплуатацию новый лечебно-консультационный центр клинического онкологического диспансера. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградской области, на месте выполнены все строительно-монтажные и отделочные работы. Сейчас корпус готовится к приему первых посетителей.

Строителям потребовалось 3 года на строительство крупнейшего в ЮФО объекта здравоохранения. Общая площадь здания составляет более 20 тысяч кв.м. На базе корпуса созданы детская и взрослая поликлиники на 100 и 600 посещений в смену. Были оборудованы отделения маммологии, эндоскопии, клинико-диагностическая лаборатория, блок реанимации и интенсивной терапии. Прилегающую территории благоустроили фонтаном, зонами отдыха и парковкой на 120 машин.

В областной администрации добавили, что на территории онкоцентра продолжается возведение радиологического корпуса. В ближайшее время здесь также появится ПЭТ/КТ-центр, что позволит завершить создание на территории региона самой сильной онкологической службы Юга России.

Напомним, ранее губернатор Андрей Бочаров провел на площадке онкодиспансера совещание и осмотрел готовящиеся к открытию детскую и взрослую поликлиники, а также другие подразделения, где идут пусконаладочные работы.