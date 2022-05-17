Здравоохранение 17.05.2022 11:11
17.05.2022 11:11
Монтаж и пусконаладочные работы нового медицинского оборудования проводятся в недавно построенном корпусе областного онкодиспансера в Волгограде. Как сообщили в администрации региона, сегодня, 17 мая, губернатор Андрей Бочаров провел на площадке онкодиспансера совещание и осмотрел готовящиеся к открытию детскую и взрослую поликлиники, а также другие подразделения, где идут пусконаладочные работы.
В целом для оснащения нового двухсекционного корпуса, где расположится лечебно-консультативный диагностический центр, приобретена передовая техника, медицинская мебель и прочее оборудование на сумму свыше 1,8 миллиарда рублей.
- Объект высокотехнологичный, сложный и требует серьезной детальной настройки. Наш новый центр находится в высокой степени готовности, и в течение лета есть возможность перейти к полномасштабной плановой работе. Часть штрихов надо завершить до конца мая - начала июня и полностью запустить центр летом, - подчеркнул Андрей Бочаров.
Для работы на новом оборудовании уже обучены 237 сотрудников. Основу коллектива составляют воспитанники, представители ВолгГМУ.
Специалисты уже завершают монтаж оборудования в центральном стерилизационном отделении. Для него в целях механизации процессов и повышения качества обработки лечебного и диагностического инструментария - хирургических инструментов, анестезиологических приборов, жестких эндоскопов, лабораторного стекла - приобретено современное стерилизационное оборудование на сумму более 100 миллионов рублей. Благодаря разделению на зоны в этом отделении исключается пересечение грязных и стерильных материалов. После дезинфекции и сушки инструменты выгружают в чистую зону и герметизируют, что позволяет хранить их стерильными в течение пяти лет.
Посетил губернатор и новые операционные. Так, пять операционных расположены в отдельном блоке и созданы по принципу «чистых помещений». После их ввода, общее количество современных операционных в онкодиспансере возрастет до 11, что позволит серьезно увеличить количество и спектр хирургических вмешательств для спасения жизни и здоровья людей.
По последнему слову техники оснащены анестезиология, реанимация и интенсивная терапия — уже смонтированы и введены более сотни единиц медоборудования, в том числе новейшая дыхательная аппаратура, прикроватные мониторы, передвижной аппарат УЗИ. Здесь планируют открыть отделение ранней реабилитации, что позволит большему числу пациентов восстанавливаться после операций, химио- и лучевой терапии.
Новое оборудование подготовлено и для отделения, специализирующегося на удалении опухолей молочной железы, кожи, костей и мягких тканей. Современная инфраструктура позволит разместить пациентов в маломестных палатах (до трех коек) с санузлом и телевизором в каждой, «тревожной кнопкой» для вызова медперсонала.
С введением нового корпуса появятся у онкодиспансера и дополнительные возможности для диагностики. В отделении УЗИ уже установили ультразвуковые сканеры экспертного класса для выполнения любых исследований. Отдельная диагностическая операционная организована для выполнения пункций и трепанобиопсий молочной железы, опухолей брюшной полости, печени и других интервенционных вмешательств.
Напомним, новый корпус онкодиспансера в Волгограде общей площадью почти 20 тысяч кв. м. построен всего за 3 года по нацпроекту «Здравоохранение». Кроме того, на территории онкодиспансера продолжается возведение радиологического корпуса, в ближайшей перспективе здесь также появится ПЭТ/КТ-центр, что позволит завершить создание на территории региона самой сильной онкологической службы юга России.
В Урюпинске решается задача по строительству с нуля современной онкологической поликлиники. Созданы и работают 14 ЦАОПов, охватывающих жителей муниципальных районов по окружному принципу, ещё два таких построят в Жирновске и Котельниково.
Фото: администрации Волгоградской области
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