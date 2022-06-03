ГУ МВД России по Волгоградской области опубликовало видео ДТП на перекрестке улицы Пражской и проспекта имени В. И. Ленина, произошедшего накануне вечером. Как сообщает ИА «Высота 102», один из автомобилей после удара несколько раз развернуло вокруг своей оси.





По предварительной информации областного главка, 70-летний водитель за рулем автомобиля LADA Vesta не предоставил преимущество в движении иномарке Mercedes С180. С места ДТП в больницу транспортировали обоих водителей. Известно, что наиболее тяжелые травмы получил водитель отечественной легковушки.

Сегодня утром на том же перекрестке вновь произошло ДТП с участием двух автомобилей. В этот раз обошлось без пострадавших.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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