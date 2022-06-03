В Центральном районе Волгограда на пересечении улицы Пражской и проспекта имени В. И. Ленина вновь произошло ДТП с участием двух автомобилей. Сообщается о пострадавших.

По словам очевидцев, авария произошла в крайнем правом ряду. На месте работали сотрудники экстренных служб.





— По предварительным данным, водитель за рулем Kia при повороте не предоставил преимущество и столкнулся с ВАЗ-2114, — прокомментировали ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Пострадавших в результате ДТП нет.





Накануне вечером на том же перекрестке произошла авария с LADA Vesta и автомобилем Mercedes С180. Известно, что наиболее тяжелые травмы получил водитель отечественной легковушки.

Фото и видео: ИА «Высота 102» / ГУ МВД России по Волгоградской области

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