Происшествия

«Травмы у обоих тяжелые»: в центре Волгограда в ДТП пострадали два водителя

Происшествия 02.06.2022 21:12
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02.06.2022 21:12




Страшная авария произошла сегодня вечером на пересечении проспекта Ленина и улицы Пражская в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось примерно в 20-00.


– По предварительным данным, автомобиль «Лада Веста» под управлением 70-летнего водителя двигался по проспекту Ленина со стороны 13-ой Гвардейской в сторону 7-ой Гвардейской. На пересечении с улицей Пражской водитель не предоставил преимущество в движении автомобилю Mercedes С180, который двигался в сторону 7-ой Гвардейской. В результате произошло столкновение, – прокомментировали информагентству в региональном главке МВД. – С места происшествия в больницу доставлены оба водителя.   


По сведениям комитета здравоохранения Волгоградской области, мужчины, находившиеся за управлением автомобилей, госпитализированы в больницу №25. 

– С места ДТП бригадой скорой медицинской помощи в больницу эвакуировано двое пострадавших мужчин. Состояние пациентов будет известно после обследования в условиях приёмного отделения, – сообщили в облздраве. 

Известно, что наиболее тяжелые травмы получил водитель отечественной легковушки. 

 
Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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