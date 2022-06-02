



Страшная авария произошла сегодня вечером на пересечении проспекта Ленина и улицы Пражская в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось примерно в 20-00.







– По предварительным данным, автомобиль «Лада Веста» под управлением 70-летнего водителя двигался по проспекту Ленина со стороны 13-ой Гвардейской в сторону 7-ой Гвардейской. На пересечении с улицей Пражской водитель не предоставил преимущество в движении автомобилю Mercedes С180, который двигался в сторону 7-ой Гвардейской. В результате произошло столкновение, – прокомментировали информагентству в региональном главке МВД. – С места происшествия в больницу доставлены оба водителя.







По сведениям комитета здравоохранения Волгоградской области, мужчины, находившиеся за управлением автомобилей, госпитализированы в больницу №25.

– С места ДТП бригадой скорой медицинской помощи в больницу эвакуировано двое пострадавших мужчин. Состояние пациентов будет известно после обследования в условиях приёмного отделения, – сообщили в облздраве.

Известно, что наиболее тяжелые травмы получил водитель отечественной легковушки.