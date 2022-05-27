Корпоративные подарки: готовимся к Новому году





Не зря народная молва гласит, что готовить сани надо летом, и тем самым создать для себя запас времени, а то и получить более благоприятные условия при покупке.

Применимо это в полной мере относится к подготовке новогодних подарков. Особенно, если в компании большое количество сотрудников, деловых партнеров, клиентов. Всех получателей хочется порадовать чем-то интересным, запоминающимся. Например, для повышения лояльности покупателей на подарки, предназначенные для них, нанести корпоративную символику.

Сегодня процесс выбора и оформления сувениров существенно упрощен. Если раньше компаниям приходилось закупать у одних, наносить логотип у других, упаковывать у третьих, то теперь решение всех вопросов можно передать в одни руки. Такие организации, как «Кухня Подарков», готовы предоставить продукцию в любом интересующем объеме и привнести в нее нотки индивидуальности в соответствии с запросами клиента.

Заказ можно оформить дистанционно. Достаточно зайти на сайт исполнителя, выбрать товар, указать в заявке свои требования по персонализации.

Оригинальные корпоративные подарки на Новый год представлены широким ассортиментом, можно подобрать приемлемые по составу и ценам. Приготовлены как классические решения, так и самые современные и под коллективы с любыми возрастными группами и интересами. представлены широким ассортиментом, можно подобрать приемлемые по составу и ценам. Приготовлены как классические решения, так и самые современные и под коллективы с любыми возрастными группами и интересами.

Классические презенты представлены необычными светильниками, гирляндами, канцтоварами, сувенирами, наборами для создания игрушек, глинтвейна и прочего, фигурками в виде символов наступающего года, пазлами, ароматическими комплектами, свечами, грамотно подобранными вкусняшками и напитками, варежками, тюбингами с сопутствующими им аксессуарами, подушками, кружками, сумками и прочим, от чего не откажется практически каждый человек. Для тех, кто устремлен в будущее – относительно недорогие гаджеты в виде беспроводных зарядок, колонок и прочего, что делает жизнь комфортнее.

Фирменная символика наносится непосредственно на изделие, если для этого хватает места. В противном случае надписи и изображения размещаются на красивой упаковке.