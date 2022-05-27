Полезно знать

Корпоративные подарки: готовимся к Новому году

Полезно знать 27.05.2022 13:59 Реклама
0
27.05.2022 13:59 Реклама


Не зря народная молва гласит, что готовить сани надо летом, и тем самым создать для себя запас времени, а то и получить более благоприятные условия при покупке. 
Применимо это в полной мере относится  к подготовке новогодних подарков. Особенно, если в компании большое  количество сотрудников, деловых партнеров, клиентов. Всех получателей хочется  порадовать чем-то интересным, запоминающимся. Например, для повышения лояльности покупателей на подарки, предназначенные для них, нанести корпоративную символику. 
Сегодня процесс выбора и оформления  сувениров существенно упрощен. Если раньше компаниям приходилось закупать у одних, наносить логотип у других, упаковывать у третьих,  то теперь решение всех вопросов можно передать в одни руки. Такие организации, как «Кухня Подарков», готовы предоставить продукцию в любом интересующем объеме и привнести в нее нотки индивидуальности в соответствии с запросами клиента.
Заказ можно оформить дистанционно. Достаточно зайти на сайт исполнителя, выбрать товар, указать в заявке свои требования по персонализации.
Оригинальные корпоративные подарки на Новый год представлены широким ассортиментом, можно подобрать приемлемые  по составу и ценам. Приготовлены как классические решения, так и самые современные и под коллективы с любыми возрастными группами и интересами.
Классические презенты представлены необычными светильниками, гирляндами, канцтоварами, сувенирами, наборами для создания игрушек, глинтвейна и прочего, фигурками в виде символов наступающего года, пазлами, ароматическими комплектами, свечами, грамотно подобранными вкусняшками и напитками, варежками, тюбингами с сопутствующими им аксессуарами, подушками, кружками, сумками и прочим, от чего не откажется практически каждый человек. Для тех, кто устремлен в будущее – относительно недорогие гаджеты в виде беспроводных зарядок, колонок и прочего, что делает жизнь комфортнее.
Фирменная символика наносится непосредственно на изделие, если для этого хватает места. В противном случае надписи и изображения размещаются на красивой упаковке.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Банк «Центр-инвест» снизил ставки по кредитам для бизнеса и населения

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Комфорт-класс на Тулака! Квартиры от застройщика ГК Волгострой
Полезно знать
26.05.2022 09:25
Полезно знать 26.05.2022 09:25
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
25.05.2022 18:34
Полезно знать 25.05.2022 18:34
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
25.05.2022 08:04
Полезно знать 25.05.2022 08:04
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
23.05.2022 20:05
Полезно знать 23.05.2022 20:05
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
23.05.2022 08:23
Полезно знать 23.05.2022 08:23
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
23.05.2022 07:46
Полезно знать 23.05.2022 07:46
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
22.05.2022 18:10
Полезно знать 22.05.2022 18:10
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
20.05.2022 14:24
Полезно знать 20.05.2022 14:24
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
19.05.2022 20:55
Полезно знать 19.05.2022 20:55
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
16.05.2022 12:15
Полезно знать 16.05.2022 12:15
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
14.05.2022 16:31
Полезно знать 14.05.2022 16:31
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
11.05.2022 13:02
Полезно знать 11.05.2022 13:02
Комментарии

0
Далее
Полезно знать
09.05.2022 07:00
Полезно знать 09.05.2022 07:00
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
06.05.2022 14:55
Полезно знать 06.05.2022 14:55
Комментарии 0

0
Далее
Полезно знать
05.05.2022 10:00
Полезно знать 05.05.2022 10:00
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

18:24
«Смотрели в окно с довольными лицами»: новые троллейбусы вывезли волгоградцев из пробкиСмотреть фотографии
17:41
«Мотив поджигать был у двоих»: в суде по делу Музраева участвовала волгоградский вице-губернаторСмотреть фотографии
17:26
В Волгоградской области спасут реки Кумылга и ТишанкаСмотреть фотографии
17:14
Накануне Дня химика более 470 сотрудников предприятий группы «НИКОХИМ» получили награды за успехи в профессииСмотреть фотографии
17:08
В Камышине увековечат память о погибших на Украине бойцахСмотреть фотографии
17:05
В Волгоградской области выращивают баранов-победителейСмотреть фотографии
16:25
«Мы тут не перезимуем»: в Волгограде из жилого дома вынесли систему отопленияСмотреть фотографииCмотреть видео
16:20
«Виво Маркет» признан победителем городского конкурса «Царицынский бизнес - 2022»Смотреть фотографии
16:19
Опровержение
15:02
Под Волгоградом обнаружили заброшенный стан с умирающими лошадями – видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:16
Стоматология Советского района вошла в состав клинико-диагностического центра ВолгГМУСмотреть фотографии
13:37
Мошенничавший в Волгограде экс-глава Росимущества отделался в суде легким испугомСмотреть фотографии
13:21
Южная команда «Ростелекома» стала лидером II Всероссийских соревнований «Умный город-2022»Смотреть фотографии
13:19
Кепка и ведро лежали рядом: труп пенсионера нашли в колодце под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:36
Новый директор попробует навести порядок в «Ситиматик-Волгоград»Смотреть фотографии
12:33
Суд утвердил приговор истязателям 8-летнего мальчика в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:22
ПСБ снизил ставки по потребительским кредитам до 8,4% годовыхСмотреть фотографии
12:21
В Волгоградской области эвакуировали два детсада из-за мужчины с большой сумкойСмотреть фотографии
11:53
Под Волгоградом кроссовер после тарана завис на бетонном блокеСмотреть фотографии
11:46
Главы районов Волгограда признались, на что живутСмотреть фотографии
11:33
Улицу в Волжском назвали именем погибшего в ДНР Героя РоссииСмотреть фотографии
11:19
На волгоградца возбудили уголовное дело из-за 12 тысяч рублейСмотреть фотографии
10:31
В Волгограде эвакуируют студентов института управленияСмотреть фотографии
10:30
В Волгограде ищут водителя, сбившего насмерть 19-летнего пешеходаСмотреть фотографии
10:22
Видео со спасением тонущей собаки в Волжском восхитило пользователей СетиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:12
«Говорили, работать будут ночами»: на Второй Продольной из-за ремонта путей парализовано движениеСмотреть фотографии
09:28
Почта Банк: у жителей Волгоградской области нет проблем со снятием наличных с картСмотреть фотографии
08:53
В Волгоградской области ищут специалиста на зарплату 600 тысяч рублейСмотреть фотографии
08:29
Замминистру по сельскому хозяйству РФ покажут под Волгоградом, как растет «борщ»Смотреть фотографии
08:12
Под Волгоградом на час застряли три курортных поездаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 