Корпоративные подарки: готовимся к Новому году

Полезно знать 27.05.2022 13:59 Реклама
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27.05.2022 13:59 Реклама
Не зря народная молва гласит, что готовить сани надо летом, и тем самым создать для себя запас времени, а то и получить более благоприятные условия при покупке.
Применимо это в полной мере относится к подготовке новогодних подарков. Особенно, если в компании большое количество сотрудников, деловых партнеров, клиентов. Всех получателей хочется порадовать чем-то интересным, запоминающимся. Например, для повышения лояльности покупателей на подарки, предназначенные для них, нанести корпоративную символику.
Сегодня процесс выбора и оформления сувениров существенно упрощен. Если раньше компаниям приходилось закупать у одних, наносить логотип у других, упаковывать у третьих, то теперь решение всех вопросов можно передать в одни руки. Такие организации, как «Кухня Подарков», готовы предоставить продукцию в любом интересующем объеме и привнести в нее нотки индивидуальности в соответствии с запросами клиента.
Заказ можно оформить дистанционно. Достаточно зайти на сайт исполнителя, выбрать товар, указать в заявке свои требования по персонализации.
Оригинальные корпоративные подарки на Новый год представлены широким ассортиментом, можно подобрать приемлемые по составу и ценам. Приготовлены как классические решения, так и самые современные и под коллективы с любыми возрастными группами и интересами.
Классические презенты представлены необычными светильниками, гирляндами, канцтоварами, сувенирами, наборами для создания игрушек, глинтвейна и прочего, фигурками в виде символов наступающего года, пазлами, ароматическими комплектами, свечами, грамотно подобранными вкусняшками и напитками, варежками, тюбингами с сопутствующими им аксессуарами, подушками, кружками, сумками и прочим, от чего не откажется практически каждый человек. Для тех, кто устремлен в будущее – относительно недорогие гаджеты в виде беспроводных зарядок, колонок и прочего, что делает жизнь комфортнее.
Фирменная символика наносится непосредственно на изделие, если для этого хватает места. В противном случае надписи и изображения размещаются на красивой упаковке.
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