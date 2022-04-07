В Волгограде на набережной разбился 18-летний самокатчик

В Центральном районе Волгограда 18-летний юноша, управлявший самокатом, получил травмы и был доставлен бригадой скорой помощи в больницу №25. Как стало известно информагентству, ДТП с участием самоката произошло на набережной накануне.

— 6 апреля в 20.50 c Набережной 62-й Армии в больницу №25 был доставлен 18-летний волгоградец с ушибами мягких тканей головы, — сообщили ИА «Высота 102» в областном главке МВД. — Травму получил в результате ДТП с самокатом.

Это уже второй с начала апреля случай ДТП с участием электросамокатов. Буквально несколько дней назад, 2 апреля, под колеса транспорта попал 4-летний мальчик на террасе набережной. Управляла модным средством передвижения неустановленная девушка.

В ГУ МВД России по Волгоградской области напоминают, что электросамокаты не должны выдаваться в аренду несовершеннолетним лицам. Пункты проката обязаны это контролировать. Если подростки, не достигшие возраста 18 лет, все же используют электросамокаты, то ответственность в полной мере несут их родители или законные представители.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что Верховный суд РФ признал законным положение ПДД, которое позволяет отнести электросамокаты к транспортным средствам.