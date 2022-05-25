Устроивших бойню в кафе под Волгоградом отправили в СИЗО

Светлоярский районный суд Волгоградской области сегодня, 25 мая, постановил определить в СИЗО учинивших поножовщину в кафе «Рамил». Как сообщает ИА «Высота 102», подозреваемые в совершении преступления местные жители проведут в изоляторе ближайшие два месяца.

— Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 39-летнему фигуранту уголовного дела на срок до 23 июля 2022 года, — сообщила информагентству руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. — 24-летнему подозреваемому в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью избрана мера пресечения также в виде заключения под стражу на аналогичный срок. Постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.

Жертвами ночного нападения, по сведениям полиции, стали четыре человека — хозяин заведения, официантка и двое посетителей. Известно, что причиной кровавой расправы стал конфликт одного из нападавших с владельцем.

Владелец кафе «Рамил» с ножевыми ранениями до сих пор остается в реанимации. По-прежнему внимание врачей требуется третьему пострадавшему — 47-летнему мужчине. Пациента сегодня перевели из реанимации в отделение больницы № 16. 30-летняя официантка изначально отказалась от госпитализации.

— За последние сутки из больницы № 15 выписан мужчина, доставленный с места происшествия в отделении хирургии, — сообщили в облздраве.

Известно, что 24-летний Арсен Магомедов и 39-летний Тельман Османов зарегистрированы в Дагестане. Фигуранты уголовного дела проживали по одному адресу в Светлоярском районе.

Фото: объединенная пресс-служба судов Волгоградской области

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