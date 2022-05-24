Двое мужчин устроили кровавую бойню в кафе под Волгоградом: 4 жертвы

В Светлоярском районе Волгоградской области оперативниками регионального ГУ МВД России задержаны двое мужчин, учинивших поножовщину в одном из кафе. Жертвами нападавших, сообщает ИА «Высота 102», стали четыре человека – владелец заведения, официантка, а также два посетителя.

По сведениям полицейских, нападение на жителей Волгоградской области было совершено ночью 23 мая. Пострадавшие были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести и многочисленными ножевыми ранениями.

– На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Отдела МВД России по Светлоярскому району и сотрудники уголовного розыска, – сообщили информагентству в ГУ МВД России по Волгоградской области. – Во взаимодействии с коллегами из районного отдела полиции оперативники установили личности подозреваемых. Ими оказались 24-летний и 39-летний местные жители.





Известно, что причиной кровавой расправы в заведении стал конфликт одного из нападавших с владельцем.

– Между 59-летним хозяином кафе и посетителем завязалась драка, на помощь первому пришли двое находившихся в кафе мужчин, и злоумышленник вынужден был покинуть помещение, – рассказали в полиции. – Спустя несколько минут мужчина вернулся в заведение со своим другом. Вместе они начали наносить удары ножами владельцу кафе, 30-летней официантке, а также тем двоим посетителям, которые ранее вступились за хозяина заведения.

Остановились преступники только после того, как их жертвы начали терять сознание.

– В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Оба сознались в содеянном, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Сегодня суд Светлоярского района должен вынести решение об аресте подозреваемых.

Как стало известно информагентству, пострадавших в больницу доставили с улицы Промышленной в рабочем поселке Светлый Яр. Согласно Яндекс.Картам, здесь расположено кафе под названием «Рамил». Судя по отзывам в Интернете, заведение специализируется на азербайджанской кухне.

Скриншот: панорама Яндекс.Карты