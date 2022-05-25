Владелец кафе, раненный во время конфликта под Волгоградом, остается в реанимации

Владелец кафе «Рамил», получивший накануне ножевые ранения при нападении в ночь с 23 на 24 мая, до сих пор остается в реанимации. Об этом информационному агентству «Высота 102» сообщили в ответ на запрос в региональном комитете здравоохранения. Из четверых пострадавших в больницах остаются два человека.

– За последние сутки из больницы № 15 был выписан мужчина, доставленный с места происшествия в отделении хирургии, – сообщили в облздраве. – Пациент 1963 года рождения (владелец кафе, – Прим.ред.) продолжает лечение в реанимационном отделении КБ СМП № 15. Его состояние оценивается как тяжелое.

По-прежнему внимание врачей необходимо третьему пострадавшему – 47-летнему мужчине. Сегодня его перевели из реанимации в отделение больницы №16. Напомним, что 30-летняя официантка, оказавшаяся в числе пострадавших, от госпитализации отказалась изначально.

На сегодня известно, что причиной жестокой бойни в кафе, расположенном на улице Промышленной в рабочем поселке Светлый Яр, стал конфликт между одним из посетителей и владельцем заведения. Получивший отпор во время своего первого визита посетитель вернулся в заведение в сопровождении знакомого и с парой ножей. По сведениям полицейских, жертвы подозреваемых в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью получили многочисленные ранения.

Уголовное дело расследуют следователи ГУ МВД России по Волгоградской области.