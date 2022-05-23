Напомним, волгоградский «Ротор» закончил выступление в ФНЛ на 18-ом месте. И по спортивному принципу покинул еще за несколько матчей до окончания сезона.
Спорт 23.05.2022 21:51
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23.05.2022 21:51
Напомним, волгоградский «Ротор» закончил выступление в ФНЛ на 18-ом месте. И по спортивному принципу покинул еще за несколько матчей до окончания сезона.
Сегодня, 23 мая волгоградский «Ротор» успешно прошел лицензирование. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на РФС, комиссия российского футбольного союза выдала волгоградскому клубу лицензию РФС/УЕФА, которая дает возможность участвовать в соревнованиях УЕФА, Премьер-Лиге или Первом дивизионе в спортивном сезоне 2022/2023 годов.Между тем, теоретически «Ротор» может остаться в ФНЛ из-за финансовых проблем клубов, которые выступали в ФНЛ. Так, сегодня, несмотря на то, что «Спартак-2» также успешно прошел лицензирование, руководство клуба приняло решение о снятии с первенства ФНЛ. Выбывший клуб может заменить «КАМАЗ», который находится на 17-ом месте. Не прошел сегодня лицензирование клуб «Олимп-Долгопрудный» - у него также проблемы с финансированием. Не принято решение продолжить играть в ФНЛ или сняться с чемпионата и руководством клуба «Кубань».
Напомним, волгоградский «Ротор» закончил выступление в ФНЛ на 18-ом месте. И по спортивному принципу покинул еще за несколько матчей до окончания сезона.
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