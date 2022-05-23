Спорт

Волгоградский «Ротор» может остаться в ФНЛ из-за финансовых проблем соперников

Спорт 23.05.2022 21:51
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23.05.2022 21:51


Сегодня, 23 мая  волгоградский «Ротор» успешно прошел лицензирование. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на РФС, комиссия российского футбольного союза выдала волгоградскому клубу лицензию РФС/УЕФА, которая дает возможность участвовать в соревнованиях УЕФА, Премьер-Лиге или Первом дивизионе в спортивном сезоне 2022/2023 годов.
Между тем, теоретически «Ротор» может остаться в ФНЛ из-за финансовых проблем клубов, которые выступали в ФНЛ. Так, сегодня, несмотря на то, что «Спартак-2» также успешно прошел лицензирование, руководство клуба приняло решение о снятии с первенства ФНЛ. Выбывший клуб может заменить «КАМАЗ», который находится на 17-ом месте. Не прошел сегодня лицензирование клуб «Олимп-Долгопрудный» - у него также проблемы с финансированием. Не принято решение продолжить играть в ФНЛ или сняться с чемпионата и руководством клуба «Кубань».
Напомним, волгоградский «Ротор» закончил выступление в ФНЛ на 18-ом месте. И по спортивному принципу покинул еще за несколько матчей до окончания сезона.


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