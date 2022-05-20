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Грозы, град и шквалистый ветер обрушатся на Волгоград в ближайшие часы

Полезно знать 20.05.2022 14:24
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20.05.2022 14:24



Штормовое предупреждение распространило сегодня, 20 мая, управление МЧС России по Волгоградской области со ссылкой на прогноз Волгоградского ЦГМС. В регионе в ближайшие часы ожидается суровая погода.
– В период с 14.00 до 17.00 с сохранением  до конца суток 20 мая местами по Волгоградской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 20-25м/с, – говорится в сообщении МЧС.
Жителей просят соблюдать меры безопасности при сильном ветре, не парковать машины возле деревьев и рекламных щитов, а также слабо укрепленных конструкций.
Напомним, что сильный ливень шел в Волгограде почти всю ночь. Жители города сообщают о многочисленных протечках крыш в домах, гигантских лужах на дорогах и во дворах.


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