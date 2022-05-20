Все по плану: майский ливень в Волгограде обернулся протечками и потопами

Общество 20.05.2022 09:36
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20.05.2022 09:36
Дождь, который шел со вчерашнего вечера, обернулся по традиции глубокими лужами во дворах, затопленными дорогами и протечками в подъездах и квартирах жителей Волгограда и Волжского. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, некоторым из них пришлось проявить чудеса ловкости, чтобы добраться по огромным лужам во дворах к остановкам общественного транспорта. Самые догадливые вышли из дома в резиновых сапогах, взяв сменную обувь.
Нелегко пришлось и автомобилям. Например, в районе «Качи» в Дзержинском районе Волгограда залило «по уши» перекресток.
Из-за ливня в подъездах и квартирах протекли потолки. Как, например, в доме №23 по ул. Машиностроителей в Волжском. Отклеенные обои и мокрые стены – вот чем обернулся дождь для жителей этого дома.
Затопленными оказались и электрощитки в некоторых домах Волжского. Жители опасаются, что это может привести к короткому замыканию.
Между тем, дожди в Волгоградской области, как ранее сообщало ИА «Высота 102», продлятся еще несколько дней.
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