Охотники за металлом украли 26 барьерных ограждений у «Волгоград Арены»









Двое мужчин задержаны по подозрению в краже 26 барьерных ограждений, которые стояли у стадиона «Волгоград Арена». Как сообщили в региональном главе МВД, с заявлением о краже в полицию обратился представитель организации городского благоустройства.

По его словам, барьерные ограждения исчезли с площадки временного хранения, расположенной перед стадионом.

Полиция установила подозреваемых. Ими оказались двое местных жителей 38 и 44 лет, которые сознались в содеянном. Они пояснили, что сдали похищенное в пункт приема металла, а вырученные деньги потратили на личные нужды.

Полицейским удалось изъять из пункта металлоприемки лишь 6 заграждений, остальные уже подверглись переработке.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража). Злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области