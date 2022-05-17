Охотники за металлом украли 26 барьерных ограждений у «Волгоград Арены»

Расследования 17.05.2022 12:00
17.05.2022 12:00
Двое мужчин задержаны по подозрению в краже 26 барьерных ограждений, которые стояли у стадиона «Волгоград Арена». Как сообщили в региональном главе МВД, с заявлением о краже в полицию обратился представитель организации городского благоустройства.
По его словам, барьерные ограждения исчезли с площадки временного хранения, расположенной перед стадионом.
Полиция установила подозреваемых. Ими оказались двое местных жителей 38 и 44 лет, которые сознались в содеянном. Они пояснили, что сдали похищенное в пункт приема металла, а вырученные деньги потратили на личные нужды.
Полицейским удалось изъять из пункта металлоприемки лишь 6 заграждений, остальные уже подверглись переработке.
Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража). Злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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