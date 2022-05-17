Экология

В волгоградском ботаническом саду зацвел кактус-великан с мусорки

Экология 17.05.2022 08:43
17.05.2022 08:43


В волжской оранжерее Волгоградского регионального ботанического сада зацвела опунция белоколючковая. Двадцатилетний кактус, высота которого достигает двух метров, покрылся крупными желтыми цветами. 
Как рассказали ИА «Высота 102» в облкомприроды, кактус-великан появился в коллекции ботанического сада всего 4 года назад. Его подарил учреждению волгоградский коллекционер, в свое время нашедший опунцию на улице, куда кактус выбросили прежние хозяева. За это время растение окрепло и значительно прибавило в размерах.
Опунция, родиной которой является Южная Америка, достаточно распространенное среди российских любителей кактусов и суккулентов растений. Однако добиться его пышного цветения в домашних условиях непросто. Правильный уход и комфортные условия оранжереи позволили не только сделать это прекрасное явление в ботсаду регулярным, но и ежегодно выращивать урожай сочных плодов.
Из цветков опунции получают ценные кислоты, используемые в косметологии, а из плодов – фармацевтические препараты. Кроме того, ягоды этого кактуса используют в кулинарии при приготовлении джемов, варенья, соков, компотов.
Увидеть цветущую опунцию можно в оранжерее сада, расположенной в Волжском, на ботанических прогулках, которые проходят по вторникам и четвергам.

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