







Обработка лесничеств от вредителей начинается в Волгоградской области. Как сообщили в облкомприроды, до середины июня работы пройдут в Калачевском, Иловлинском, Подтелковском, Арчединском, Ольховском и Старополтавском лесничествах.

Бороться с вредителями планируют как с привлечением авиации, так и наземным способом с помощью опрыскивателей.

На время проведения санитарной обработки жителям не рекомендуется сбор грибов и ягод, выпас сельскохозяйственных животных.

- Для информирования населения об ограничении посещения лесов устанавливаются предупредительные аншлаги в местах проведения работ, а также с помощью шлагбаумов перекрываются дороги, проходящие через лесные участки, подлежащие обработке, - сообщили в облкомприроды.

Сроки проведения работ установлены для каждого конкретного участка. О начале и завершении санитарной обработки население будет предупреждено.

Всего планируется обработать от вредителей территории площадью 3,5 тысячи га.

Фото: облкомприроды