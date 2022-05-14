Экология

В Волгоградской области жителей временно не пустят в лес за грибами и ягодами

Экология 14.05.2022 08:34
14.05.2022 08:34



Обработка лесничеств от вредителей начинается в Волгоградской области. Как сообщили в облкомприроды, до середины июня работы пройдут в Калачевском, Иловлинском, Подтелковском, Арчединском, Ольховском и Старополтавском лесничествах.
Бороться с вредителями планируют как с привлечением авиации, так и наземным способом с помощью опрыскивателей.
На время проведения санитарной обработки жителям не рекомендуется сбор грибов и ягод, выпас сельскохозяйственных животных. 
- Для информирования населения об ограничении посещения лесов устанавливаются предупредительные аншлаги в местах проведения работ, а также с помощью шлагбаумов перекрываются дороги, проходящие через лесные участки, подлежащие обработке, - сообщили в облкомприроды.
Сроки проведения работ установлены для каждого конкретного участка. О начале и завершении санитарной обработки население будет предупреждено. 
Всего планируется обработать от вредителей территории площадью 3,5 тысячи га. 
Фото: облкомприроды
 

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