Расследования

Банду грабителей задержали за набеги на сельхозполя в Волгоградской области

Расследования 13.05.2022 12:59
13.05.2022 12:59





Пятеро человек, подозреваемых в серии краж сельхозоборудований с полей, задержаны в Волгоградской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Серию краж имущества у фермерских хозяйств и сельскохозяйственных предприятий раскрыли сотрудники управления уголовного розыска.



Сообщения о совершенных преступлениях поступали в полицию с декабря 2021 года из разных районов Волгоградской области. Злоумышленники воровали электроинструменты, комплектующие для поливных систем, аккумуляторные батареи, инвентарь и другие предметы. Во время краж воры повреждали размещенные на полях дорогостоящие дождевальные установки. Вывод их из строя грозил срывом посевного сезона. Сумма причиненного ущерба, по предварительным данным, превышает 5 миллионов рублей. 
- Задержаны пятеро подозреваемых. Двое из них - с поличным после совершения очередного противоправного деяния. Они попытались скрыться от полицейских на двух автомобилях, но в ходе преследования оперативники заблокировали им движение. Еще один соучастник задержан в домовладении своей знакомой, двое – по местам жительства, - сообщила Ирина Волк.
Задержанные арестованы.
Возбуждено семь уголовных дел по ст. 158 УК РФ (Кража), которые соединены в одно производство. Расследование ведет ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. 

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