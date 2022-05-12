В Южном окружном военном суде Ростова сегодня, на 12 мая, назначено очередное заседание по уголовному делу в отношении экс-руководителя СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева. Как стало известно ИА «Высота 102», в суде ждут этапирования фигурантов дела.

— Процесс пока не начался. Ожидается доставление подсудимых из СИЗО-4, — прокомментировали в пресс-службе окружного военного суда.

Предыдущий процесс отложили по причине недоставления Музраева и Зубкова. Бывшему силовику и известному в Волгограде предпринимателю инкриминируют совершение теракта в отношении губернатора Волгоградской области. Музраеву грозит до 20 лет колонии. Оба фигуранта дела свою вину не признают.

В сегодняшнем заседании суд продолжит оглашать показания свидетелей. Ранее в процессе выслушали позиции экс-руководителя ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-майора Михаила Цукрука и бывшей главы облкомобразования Марии Симоновой.

Фото: Южный окружной военный суд

Читайте также:

«Говорил спасибо, что посадили»: в Ростове по делу Музраева допросили экс-главу ГУ МВД Цукрука