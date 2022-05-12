Избивший командира на полигоне под Волгоградом контрактник отделался условным сроком

В Волгоградском гарнизонном военном суде огласили приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего, обвиняемого в применении насилия к начальнику по военной службе. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Екатерина Вальковская, инцидент произошел 10 января 2022 года в палатке на общевойсковом полигоне в Камышинском районе Волгоградской области.

– 41-летний военнослужащий Дорджи Дагенов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал предъявлять претензии своему начальнику, старшему лейтенанту по поводу того, что последний не может организовать работу личного состава по наведению порядка на территории полевого лагеря, – рассказали в суде. – Дагенов ударил командира кулаком в челюсть, в левый глаз и по ребрам. От полученных ударов старший лейтенант присел на кровать, после чего Дагенов нанес ему еще не менее трех ударов кулаком в область головы. У потерпевшего диагностировали тупую травму головы, сотрясение головного мозга, кровоподтек и травматический отек левой ушной раковины, которые повлекли за собой кратковременное расстройство здоровья.

В судебном заседании подсудимый Дагенов признал себя виновным в инкриминируемом преступлении. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 2 года. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.