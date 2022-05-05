Расчистка ерика Верблюд под Волгоградом обойдется в солидную сумму

Экология 05.05.2022 21:23
05.05.2022 21:23
Объявлен электронный аукцион на завершение работ по экологической реабилитации ерика Верблюд на территории природного парка Волго-Ахтубинская пойма в Волгоградской области.
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, финальная стадия работ обойдется бюджету в 234,7 миллиона рублей – такова начальная цена закупки.
В 2020 году, напомним, был объявлен аукцион на 172,5 миллиона рублей – первый этап работ по реабилитации ерика Верблюд. Тогда сообщалось, что расчистка этого водного объекта продлится в общей сложности три года. С учетом нового аукциона, общая стоимость проекта по экологической реабилитации ерика Верблюд превысит 400 миллионов рублей.
Заказчиком работ выступает ГКУ Волгоградской области «Дирекция водохозяйственного строительства». Подрядчику предстоит провести серьезную организационно-техническую подготовку, которая включает в себя межевой план, арендную плату за использование лесного участка, компенсация за нанесенный природе ущерб, вывоз отходов на специализированный полигон и многое другое.
В ходе проведения работ предстоит рубить деревья, корчевать пни, вырубать кустарник и срезать плодородный слой для устройства карт намыва. Ерик необходимо будет очистить от мусора на участке от плотины до Волги, провести биологическую и техническую рекультивацию.
Так, техническая рекультивация предусматривает укладку магистральных, разводящих и сбросных пульпопроводов с последующим демонтажом, устройство и разборка переездов через пульпопроводы, разработку грунта плавучим земснарядом при расчистке ерика, включая двойную и тройную перекачку грунта. Протяженность ерика и проток составляет 12,31 км. Планируется очистить от донных отложений участок в 3,79 км.
После всего территорию подготовят к высадке почти 10 тысяч новых деревьев и кустарников. За растениями предусмотрен агротехнический уход.
Срок исполнения контракта – 30 ноября 2024 года.
Как ранее сообщало Росводресурсы, до 2024 года на обводнение Волго-Ахтубинской поймы в Волгоградской и Астраханской областях будет направлено из федерального бюджета 11,5 миллиарда рублей.
В Волгоградской области в этом году предстоит завершить экологическую реабилитацию ерика Суходол, озера Песчанка и Кунак. Стартуют мероприятия на ериках Шуляшка, Клетский, озерах Варежка и Песчаное, озере Два Брата, ерике Верблюд (Затонский), ерике Гнилой, озерах Самсоновское и Вшивое. Мероприятия по расчистке уже проходят на ерике Коршевистый, готовы приступить к работам на ериках Сухой Каширин, Щучий, Морозовка, Кочковатый и Пенев. Еще для 8 объектов разрабатывают проектно-сметную документацию.
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