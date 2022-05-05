Австралийские власти 4 мая объявили о вводе санкций в отношении 75 депутатов Государственной думы РФ. В списке лиц, которым отныне запрещен въезд на территорию этого государства, свое имя нашел и представитель Волгоградской области Андрей Гимбатов. Резко и местами иронично эту новость он прокомментировал в своем телеграм-канале. По мнению Гимбатова, австралийские санкции в отношении него – признание заслуг перед Россией.

– Австралия – тот ещё светоч гуманизма. Коренное население уничтожали сотни лет, и официально не причисляли к людям, во времена, когда в нашей стране уже было всеобщее бесплатное образование и медицина. И наши корабли летали в космос! – написал у себя в телеграм-канале депутат. – Про то, что жители страны-континента сделали с уникальной природой, и говорить не хочется. Конечно, они поддерживают нацистский режим, временно захвативший Украину. Уже не всю, спасибо нашей армии и Главнокомандующему.

По мнению Гимбатова, действия властей Австралии предсказуемы, если знать историю этой страны.

– Генетический код не выбить. Половина из них потомки самых отъявленных головорезов, сосланных туда на каторгу.

Депутат Госдумы также добавил, что в Австралии доселе он никогда не бывал и не собирался.

– Но благодарю за еще одно признание моих скромных заслуг в деле защиты Родины, русского народа и справедливости, – написал парламентарий в своем телеграм-канале.