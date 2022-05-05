Здравоохранение

Три вида вирусов выявляют лаборатории у жителей Волгоградской области

Здравоохранение 05.05.2022 09:22
05.05.2022 09:22



Заболеваемость ОРВИ в Волгоградской области продолжает снижаться. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону, за прошлую неделю число заболевших уменьшилось на 5%. 
В целом заболеваемость в регионе ниже эпидемиологического порога на 59%. В регионе сейчас выявляются преимущественно три вида вирусов.
- По результатам мониторинга слежения за циркуляцией респираторных вирусов на прошедшей неделе этиологический фактор заболеваний ОРВИ уставлен в отношении негриппозных вирусов: риновируса, аденовируса и COVID-19. Лабораторно подтвержденных случаев гриппа не выявлено, - сообщили в ведомстве.

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