







Заболеваемость ОРВИ в Волгоградской области продолжает снижаться. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону, за прошлую неделю число заболевших уменьшилось на 5%.

В целом заболеваемость в регионе ниже эпидемиологического порога на 59%. В регионе сейчас выявляются преимущественно три вида вирусов.

- По результатам мониторинга слежения за циркуляцией респираторных вирусов на прошедшей неделе этиологический фактор заболеваний ОРВИ уставлен в отношении негриппозных вирусов: риновируса, аденовируса и COVID-19. Лабораторно подтвержденных случаев гриппа не выявлено, - сообщили в ведомстве.



