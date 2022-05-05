Здравоохранение 05.05.2022 09:22
05.05.2022 09:22
Заболеваемость ОРВИ в Волгоградской области продолжает снижаться. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону, за прошлую неделю число заболевших уменьшилось на 5%.
В целом заболеваемость в регионе ниже эпидемиологического порога на 59%. В регионе сейчас выявляются преимущественно три вида вирусов.
- По результатам мониторинга слежения за циркуляцией респираторных вирусов на прошедшей неделе этиологический фактор заболеваний ОРВИ уставлен в отношении негриппозных вирусов: риновируса, аденовируса и COVID-19. Лабораторно подтвержденных случаев гриппа не выявлено, - сообщили в ведомстве.
Реклама
Кабмин выделил 109 миллионов на медицинскую реабилитацию волгоградцев04.05.2022 11:50
Здравоохранение 04.05.2022 11:50
Площадки для санавиации в Волгоградской области готовят для работы в темноте02.05.2022 20:07
Здравоохранение 02.05.2022 20:07
Волгоградский облздрав рассказал о причинах смерти 16 младенцев28.04.2022 12:55
Здравоохранение 28.04.2022 12:55
Самое время: волгоградцев пообещали не оставить без ЭКО26.04.2022 10:50
Здравоохранение 26.04.2022 10:50
В Волгоградской области жителей предупредили об опасности малярии25.04.2022 09:25
Здравоохранение 25.04.2022 09:25
Больницу №3 в центре Волгограда отдали медуниверситету под новую клинику23.04.2022 11:09
Здравоохранение 23.04.2022 11:09
Волгоградские врачи вернули младенцу с редкой патологией возможность встать на ноги23.04.2022 08:56
Здравоохранение 23.04.2022 08:56
По Волгоградской области гуляют четыре вируса18.04.2022 11:45
Здравоохранение 18.04.2022 11:45
Капитал Медстрах напоминает: переболевшие COVID-19 могут пройти углубленную диспансеризацию бесплатно по полису ОМС12.04.2022 14:11
Здравоохранение 12.04.2022 14:11
Из 10 тысяч жителей Волгоградской области заболели простудой 42 человека12.04.2022 06:34
Здравоохранение 12.04.2022 06:34
Волгоградской области выделили больше 1 миллиарда рублей на бесплатную медицину11.04.2022 20:23
Здравоохранение 11.04.2022 20:23
У 620 волгоградцев обнаружили рак с начала текущего года10.04.2022 12:54
Здравоохранение 10.04.2022 12:54
В Волгоградской области «замерло» число заболевших COVID-1910.04.2022 12:39
Здравоохранение 10.04.2022 12:39
Волгоградские ученые разрабатывают препараты против старения10.04.2022 10:04
Здравоохранение 10.04.2022 10:04
В Волгограде назначен новый главврач областного кожвендиспансера07.04.2022 17:55
Здравоохранение 07.04.2022 17:55
Реклама