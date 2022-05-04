Руководство волгоградской подземки раскрыло свои зарплаты

Руководители МУП «Метроэлектротранс» опубликовали свои зарплаты за 2021 год. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на открытые данные, гендиректор муниципального предприятия Константин Шостак зарабатывал в прошлом году ежемесячно по 175 556 рублей. Первый заместитель гендиректора Михаил Демидов, проработавший в этой должности до сентября прошлого года, получал 134 220 рублей.

Зарплата Игоря Бурнышева, который стал директором по экономике и финансам в сентябре 2021 года, составляла 161 690 рублей. Антон Шитов, главный инженер «Метроэлектротранса», получал 121 237 рублей.

Александр Лисенков на посту заместителя главного инженера по материально-техническому производству, зарабатывал в 2021 году 97 502 рубля. Еще один зам по производству Алексей Симаков получал 61 813 рублей. Зарплата главного бухгалтера Анны Абрамовой составляла в месяц 70 831 рубль.

Напомним, руководство муниципальных и государственных учреждений и предприятий ежегодно публикуют сведения о среднемесячных зарплатах согласно российскому законодательству о противодействии коррупции.