Борьба с коррупцией

Руководство волгоградской подземки раскрыло свои зарплаты

Борьба с коррупцией 04.05.2022 09:53
04.05.2022 09:53


Руководители МУП «Метроэлектротранс» опубликовали свои зарплаты за 2021 год. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на открытые данные, гендиректор муниципального предприятия Константин Шостак зарабатывал в прошлом году ежемесячно по 175 556 рублей. Первый заместитель гендиректора Михаил Демидов, проработавший в этой должности до сентября прошлого года, получал 134 220 рублей. 

Зарплата Игоря Бурнышева, который стал директором по экономике и финансам в сентябре 2021 года, составляла 161 690 рублей. Антон Шитов, главный инженер «Метроэлектротранса», получал 121 237 рублей. 

Александр Лисенков на посту заместителя главного инженера по материально-техническому производству, зарабатывал в 2021 году 97 502 рубля. Еще один зам по производству Алексей Симаков получал 61 813 рублей. Зарплата главного бухгалтера Анны Абрамовой составляла в месяц 70 831 рубль. 

Напомним, руководство муниципальных и государственных учреждений и предприятий ежегодно публикуют сведения о среднемесячных зарплатах согласно российскому законодательству о противодействии коррупции.

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