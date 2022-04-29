Волгоградский аэропорт останется альтернативным авиаузлом до 7 мая

Федеральное агентство воздушного сообщения рекомендовало авиакомпаниям организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам через аэропорт Волгограда, а также Сочи, Минвод, Ставрополя и Москвы. Это связано с продлением временного ограничения на полеты в 11 аэропортом России до 03.45 7 мая, сообщили в Росавиации.
Напомним, с 24 февраля 2022 года ограничены полет в аэропорты городов Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Остальные авиаузлы России работают в штатном режиме.