Федеральные новости

Волгоградский аэропорт останется альтернативным авиаузлом до 7 мая

Федеральные новости 29.04.2022 09:42
29.04.2022 09:42


Федеральное агентство воздушного сообщения рекомендовало авиакомпаниям организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам через аэропорт Волгограда, а также Сочи, Минвод, Ставрополя и Москвы. Это связано с продлением временного ограничения на полеты в 11 аэропортом России до 03.45 7 мая, сообщили в Росавиации.

Напомним, с 24 февраля 2022 года ограничены полет в аэропорты городов Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Остальные авиаузлы России работают в штатном режиме.

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