



В Северском районе Краснодарского края в результате атаки беспилотников 18 ноября травмы получили четыре человека. По данным регионального оперативного штаба, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Из-за падения обломков дронов возникли возгорания на двух предприятиях. Кроме того, сообщает ИА «Живая Кубань», фрагменты беспилотников были обнаружены по девяти адресам – во дворах частных домовладений и на улицах.

В нескольких зданиях выбиты окна, в одном доме повреждена кровля. На местах происшествий работают оперативные и специальные службы.

Напомним, в Волгограде в ночь с 12 на 13 ноября в результате очередного теракта ВСУ погибли четверо сотрудников НПЗ. На сегодня запланированы похороны погибших, а накануне в знак скорби перед проходными завода установили экран с портретами и именами погибших волгоградцев.