Здравоохранение

Больницу №3 в центре Волгограда отдали медуниверситету под новую клинику

Здравоохранение 23.04.2022 11:09
23.04.2022 11:09


Волгоградский медицинский госуниверситет откроет новую государственную клинику в корпусе областной клинической больницы №3 на улице Советской в Центральном районе Волгограда. В историческом здании, которое капитально отремонтируют, пациентов будут лечить по полису ОМС. Предполагается, что новая больница войдет в состав клиники №1 ВолгГМУ Минздрава России, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе вуза.

Помещениям стационара 3-й больницы требуется серьезный ремонт, в том числе замена устаревших коммуникаций и оснащение современным оборудованием. На комплексное обновление здания, по предварительным оценкам, уйдет два года. После этого в бывшем корпусе больницы №3 снова будут лечить жителей Волгоградской области. В частности, планируется открыть стационар для помощи пациентам аллергологического профиля, в чем сегодня существует острая потребность.

– Помощь населению будут оказывать ведущие специалисты университета – врачи и профессорско-преподавательский состав вуза, – рассказали в пресс-службе ВолгГМУ. – Известно, что клиника на ул. Советской станет ключевой базой кафедры внутренних болезней ВолгГМУ, возглавляемой главным нефрологом ЮФО, доктором медицинских наук, профессором Михаилом Стаценко. При больнице также будет работать кафедра аллергологии и иммунологии профессора Элеоноры Белан, кафедра травматологии и ортопедии профессора Дмитрия Маланина и ряд других ведущих клинических кафедр университета.

Частные клиники и другие негосударственные структуры привлекаться к реализации проекта не будут, отметили в медуниверситете.

В комитете здравоохранения Волгоградской области подчеркнули, что с началом ремонта действующие отделения больницы №3 продолжат полноценную работу в лечебных учреждениях региона.

– Коечный фонд сохраняется в полном объеме для населения региона по всем клиническим направлениям, – сообщили ИА «Высота 102» в облздраве.

Волгоградский государственный медицинский университет Минздрава РФ занимается не только образовательной, но и лечебной деятельностью. В регионе более 15 лет работает клиника №1 ВолгГМУ Минздрава РФ, в которой развернуты неврологическое, кардиохирургическое, гинекологическое и другие отделения. Именно в условиях этого стационара университета впервые были проведены уникальные для Волгоградской области операции на сердце и сосудах, выполняются протоколы ЭКО. Всю помощь пациентам оказывают по полису ОМС. На сегодняшний день потребность в оказании такой помощи населению растет, отметили в облздраве.

Фото: скриншот Google Maps.

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