Под Волгоградом зеку добавили срок за экстремистское письмо





К 1 году и 7 месяцам в колонии строгого режима за экстремистские призывы приговорен 43-летний осужденный ИК-25 в Волгоградской области, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская.

Житель Калачевского района Скорик А. совершил преступление, отбывая наказание в исправительной колонии во Фролово.

Судом установлено, что 6 октября 2021 года Скорик, испытывая неприязнь к евреям, разместил на информационном стенде отряда №10 ИК-25 для просмотра осужденными тетрадный лист с собственноручно исполненным рукописным текстом, содержащим призывы к осуществлению насильственных действий в отношении представителей этой национальности.

Мужчина полностью признал вину. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.



