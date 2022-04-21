Расследования

Под Волгоградом зеку добавили срок за экстремистское письмо

Расследования 21.04.2022 12:15
21.04.2022 12:15


К 1 году и 7 месяцам в колонии строгого режима за экстремистские призывы приговорен 43-летний осужденный ИК-25 в Волгоградской области, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская.
Житель Калачевского района Скорик А. совершил преступление, отбывая наказание в исправительной колонии во Фролово.
Судом установлено, что 6 октября 2021 года Скорик, испытывая неприязнь к евреям, разместил на информационном стенде отряда №10 ИК-25 для просмотра осужденными тетрадный лист с собственноручно исполненным рукописным текстом, содержащим призывы к осуществлению насильственных действий в отношении представителей этой национальности. 
Мужчина полностью признал вину. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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