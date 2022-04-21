«Проклятье Тракторного»: недострой на месте завода в Волгограде превращается в руины



Недостроенный торговый центр «Медведица» возле Первой Продольной в Тракторозаводском районе Волгограда рискует повторить судьбу завода, на месте которого его начали возводить. Брошенный застройщиком ООО «ТЦ «Орион» каркас двухэтажного здания площадью более 24 тысяч кв. м уже начал медленно, но верно превращаться в руины – неприкрытый ничем бетон начал понемногу крошиться, а лежащая в ожидании своего часа арматура – ржаветь.



Владельцем недостроя была и пока остается компания «ТЦ «Орион» – организация признана банкротом, в отношении нее введено конкурсное производство, управляющим суд назначил Елену Удовиченко. В настоящее время участниками дела о банкротстве являются 10 кредиторов – это девять физических лиц и МИФНС №2 по Волгоградской области. Скандальную «Медведицу» часть из них пыталась продать с молотка, однако суд по жалобе других заявителей заблокировал торги.



Более недострой не выставляли на продажу, и его судьба остается туманной, как и перспективы ликвидации разорённого предприятия. Чтобы прояснить их, корреспондент ИА «Высота 102» связался с Еленой Удовиченко – управляющая не стала разговаривать с журналистами.

– Я не даю никаких комментариев прессе, до свидания! – сказала по телефону Елена Удовиченко и повесила трубку.

Замороженная стройка мозолит глаза волгоградцам больше года – здание готово на 67%, его должны были сдать в эксплуатацию еще в прошлом году. В материалах дела о банкротстве указано, что ООО «ТЦ Орион» существовало исключительно за счет привлеченных денежных средств. Эти средства направлялись на строительство торгового центра «Медведица», которые планировалось вернуть после завершения стройки, частичной распродажи площадей и сдачи оставшихся помещений в аренду.



Сегодняшнее состояние «Медведицы» удалось снять фотографу «Высоты 102» с высоты птичьего полета. С недостроем в кадр попала и остальная территория бывшего Тракторного завода – сверху видно, что ее основательно зачистили от руин, которые можно было наблюдать пять лет тому назад. Напомним, на протяжении последних полутора лет мэрия Волгограда через суд добивается признания отсутствующим права собственности на полуразрушенные здания предприятия-банкрота и требует их сноса. Арбитраж неоднократно выносил решения в пользу департамента муниципального имущества.













Концепция застройки территории бывшего тракторного завода в Волгограде была одобрена общественностью еще весной 2017 года. Тогда обсуждался путь развития территорий разрушенного тракторного и кислородного заводов, расположенных на берегу Волги на площади 158 га. Такая возможность появилась благодаря вступлению в силу с 1 января 2017 года изменений в Градостроительный кодекс РФ, направленных на вовлечение в экономический оборот неэффективно используемых земельных участков.