Продажа недостроенного ТЦ в Волгограде забуксовала из-за судебных споров





Приостановлены торги по продаже недостроенного ТЦ «Медведица» в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», такое решение принято арбитражным судом Волгоградской области. С заявлением о введении обеспечительных мер в виде запрета на продажу недостроенного здания торгового центра обратились в суд ряд кредиторов, которые просят признать недействительным решения собрания кредиторов от 13.10.2021 года, на основании которого было принято решение о продаже ТЦ «Медведица». Эти кредиторы пояснили, что их требования до сих пор не рассмотрены судом, поэтому они лишены возможности голосовать по вопросу утверждения порядка продажи имущества.





В настоящее время участниками дела о банкротстве являются 10 кредиторов – это 9 физических лиц и МИФНС №2 по Волгоградской области.

Застройщик и владелец торгового центра «Медведица» ООО «ТЦ Орион» был признан банкротом в июле 2021 года. Иск о признании застройщика несостоятельным подал ИП Даниленко А.Г. Общая сумма кредиторской задолженности ООО «ТЦ Орион», установленная судом в процедуре наблюдения, составила 50,8 миллиона рублей. Согласно выписки из Росреестра, за должником зарегистрировано недвижимое имущество - объект незавершенного строительства по адресу пр. Ленина, 144, общедолевая собственность – 40/100 (степень готовности – 67%). По указанному адресу находится недостроенный ТЦ «Медведица». В отношении ООО «ТЦ Орион» было открыто конкурсное производство. Оно продлено до 16 марта 2022 года. Конкурсным управляющим является Елена Удовиченко.





В материалах дела о банкротстве указано, что ООО «ТЦ Орион» существовало исключительно за счет привлеченных денежных средств. Эти средства направлялись на строительство торгового центра «Медведица», которые планировалось вернуть после завершения стройки, частичной распродажи площадей и сдачи оставшихся помещений в аренду.

Недостроенный ТЦ был выставлен на торги в октябре 2021 года по начальной цене 39,8 миллиона рублей. С молотка продавалось незавершенное строительством нежилое здание площадью 24618 кв.м. (общая долевая собственность, доля в праве 40/100) с правом аренды на срок аренды земельного участка общей площадью 14 281 кв.м.

Фото недостроенного ТЦ с Яндекс.Карты