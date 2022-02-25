В Волгограде по суду зачищают территорию тракторного завода-банкрота









Признать отсутствующим право собственности и освободить на территории бывшего тракторного завода в Волгограде земельные участки от разрушенных зданий путем демонтажа постановил арбитражный суд Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на картотеку суда, иски к АО «Территория промышленного развития «ВгТЗ» заявлял департамент муниципального имущества администрации Волгограда.





По решению суда признано отсутствующим право собственности на здание цеха по копчению мясопродуктов площадью 131,9 кв.м., а также на здание северной станции нейтрализации и здание ремонтно-литейного цеха. Все объекты расположены по адресу: ул. Дзержинского,1.

Решением суда отменены обеспечительные меры, которые ранее были наложены на указанные здания в целях предотвращения отчуждения имущества должника. Еще одним ранее вынесенным решением акционерное общество должно освободить внушительную территорию бывшего тракторного завода от обломков перекрытия, стен и фундаментов. Отметим, что судебные процессы еще продолжаются, в том числе в апелляционных инстанциях.





В судебных делах фигурирует тот факт, что в октябре 2014 года между министерством по управлению государственным имуществом Волгоградской области и ОАО «Территория промышленного развития «ВгТЗ» был заключен на 49 лет договор аренды земельного участка площадью 968 866 кв.м. по адресу пл.им. Дзержинского, 1. Однако в июне 2021 года по решению суда этот договор был расторгнут. Однако на этой территории есть объекты недвижимого имущества, которые разрушены и не используются, но на них зарегистрировано право собственности. О том, что муниципалитет ведет работу по снятию этих обременений , в том числе в судебном порядке, «Высота 102» сообщала еще в 2020 году.

Напомним, что концепция застройки территории бывшего тракторного завода в Волгограде была одобрена общественностью еще весной 2017 года. Тогда обсуждался путь развития территорий разрушенного тракторного и кислородного заводов, расположенных на берегу Волги на площади 158 га. Такая возможность появилась благодаря вступлению в силу с 1 января 2017 года изменений в Градостроительный кодекс РФ, направленных на вовлечение в экономический оборот неэффективно используемых земельных участков.



