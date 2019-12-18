Общество

В Волгограде не нашлось покупателей на скандальный недострой

Общество 18.12.2019 09:55
13754 5
18.12.2019 09:55


Признаны несостоявшимися торги по продаже недостроенного торгового центра на улице Штеменко в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102", объект, степень готовности которого составляет  53%, был выставлен на торги в середине ноября текущего года за 39,8 миллиона рублей. Площадь застройки на земельном участке составляет 3196 кв.м.  С молотка вместе с недостроем уходило и право аренды земельного участка площадью 11 074 кв. м. (назначение: земли населенных пунктов – строительство и последующая эксплуатация торгово-делового центра).

Несмотря на то, что данный земельный участок находится в проходном месте - на пересечении проспекта Ленина и улицы Штеменко - покупатели им не заинтересовались. Ни одной заявки на торги подано не было.
Согласно документации, данное имущество принадлежит ООО "Гермес Ритейл" (ИНН 3445077557), которое решением арбитражного суда от 5 июня 2019 года было признано несостоятельным (банкротом). В отношении должника открыто конкурсное производство. Оно продлено до 5 июня 2020 года. В решении суда о признании должника банкротом указано, что согласно реестру установленных требований, сумма кредиторской задолженности ООО "Гермес Ритейл" (ранее ООО "МАН")сумма кредиторской задолженности составляет более 4,8 миллиарда рублей.  
Отметим, что история с выделением земли в Краснооктябрьском районе под строительство торгового объекта имеет скандальный шлейф. Как тогда сообщало информагентство, для этого пришлось "зачистить" территорию от зеленых насаждений, что вызывало недовольство местных жителей. Территорию обнесли забором еще осенью 2014 года. Начавшаяся тогда стройка так и не завершилась.  

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Мед. анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97

Изготавливаем зонты для дымоходов и вентиляции.

Все операции с коммерческой недвижимостью
Общество
18.12.2019 12:54
Общество 18.12.2019 12:54
8547 15 Обсудить

0
Далее
Общество
18.12.2019 11:20
Общество 18.12.2019 11:20
14041 9 Обсудить

0
Далее
Общество
17.12.2019 17:30
Общество 17.12.2019 17:30
6508 7 Обсудить

0
Далее
Общество
17.12.2019 17:13
Общество 17.12.2019 17:13
474 0 Обсудить

0
Далее
Общество
17.12.2019 16:33
Общество 17.12.2019 16:33
512 1 Обсудить

0
Далее
Общество
17.12.2019 10:56
Общество 17.12.2019 10:56
6887 18 Обсудить

0
Далее
Общество
17.12.2019 09:29
Общество 17.12.2019 09:29
1575 13 Обсудить

0
Далее
Общество
16.12.2019 18:58
Общество 16.12.2019 18:58
4990 8 Обсудить

0
Далее
Общество
16.12.2019 15:57
Общество 16.12.2019 15:57
1758 8 Обсудить

0
Далее
Общество
16.12.2019 15:42
Общество 16.12.2019 15:42
2403 6 Обсудить

0
Далее
Общество
16.12.2019 15:30
Общество 16.12.2019 15:30
1398 3 Обсудить

0
Далее
Общество
16.12.2019 14:48
Общество 16.12.2019 14:48
1987 13 Обсудить

0
Далее
Общество
16.12.2019 13:26
Общество 16.12.2019 13:26
4437 42 Обсудить

0
Далее
Общество
16.12.2019 10:46
Общество 16.12.2019 10:46
30377 0 Обсудить

0
Далее
Общество
16.12.2019 09:41
Общество 16.12.2019 09:41
5674 7 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

13:26
Север Волгограда заволокло черным дымом из-за пожара на «Баррикадах»
12:59
Житель Волгоградской области оставил бывшую жену без кожиСмотреть фотографии
12:54
Руководитель Волгоградского УФАС обратил внимание нового начальника УФСБ на ситуацию с «ритуалкой» и попросил смелых журналистов задать вопрос ПутинуСмотреть фотографии
12:23
Хватайте яйца: в Волгограде растут цены на некоторые продуктыСмотреть фотографии
12:22
Банк «Открытие» завершил один из крупнейших на российском рынке проектов по интеграции банковского бизнесаСмотреть фотографии
11:46
Жители Волгоградской области продолжают радовать телефонных мошенниковСмотреть фотографии
11:20
Елки-палки! Подсчитаны траты на новогоднее убранство ВолгоградаСмотреть фотографии
10:27
В Волгограде мчавший на "красный" астраханец подбил две иномарки (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
09:55
В Волгограде не нашлось покупателей на скандальный недостройСмотреть фотографии
09:53
Сотрудники Гремячинского ГОКа вошли в число лучших профессионалов Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:39
В Волгоградской области отмечают успехи в борьбе с бедностьюСмотреть фотографии
20:49
В Волгограде проверили новогодние подарки от предпринимателя из ОмскаСмотреть фотографии
19:22
С нами - навсегда: в Волгограде поклонникам творчества певца казачества и Дона подарили уникальную книгуСмотреть фотографии
18:13
Субподрядчиков для проекта мечты в Волгоградской области надеются найти со второй попыткиСмотреть фотографии
17:30
Волгоградская облдума докупает центнеры зефира и мармеладаСмотреть фотографии
17:24
Назначен новый главврач Волгоградского областного патологоанатомического бюроСмотреть фотографии
17:13
РУСАЛ подвел итоги грантового конкурса "Помогать просто"Смотреть фотографии
15:40
Лишь бы прокуратура не ругала: в Волгограде понастроили комических пандусовСмотреть фотографии
15:40
«Единая Россия» не нашла нарушений своих этических норм в словах депутата Госдумы от Волгоградской области Ирины ГусевойСмотреть фотографии
15:17
«Ростелеком» в Волгограде поздравил детей с ограниченными возможностями с наступающим новогодним праздникомСмотреть фотографии
14:13
Учителю года России-2019 в Волгограде подарили квартируСмотреть фотографии
13:43
В Госдуме назвали "непарламентским лексиконом" скандальное заявление депутата от Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:17
В дело о сносе «Соснового бора» втянули прокуратуру Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:46
Первое место в областном конкурсе «Лучший по профессии» среди лаборантов - у сотрудницы АО «КАУСТИК»Смотреть фотографии
10:56
В волгоградской библиотеке организуют совместный просмотр пресс-конференции Владимира ПутинаСмотреть фотографии
10:29
Мошенник на совместный бизнес в Америке "развёл" врача из Волгограда на 4,5 млн рублейСмотреть фотографии
09:43
Отбивается и платит: в Волгограде "Сосновый бор" готовится к экспертизеСмотреть фотографии
09:29
В Волгограде снова драят «пятачок» около ГДЮЦ перед приездом губернатораСмотреть фотографии
09:25
Волгоградские аграрии подвели итоги годаСмотреть фотографии
09:23
В Волгограде на «Красном Октябре» четыре дня работали аудиторыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 