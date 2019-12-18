В Волгограде не нашлось покупателей на скандальный недострой





Признаны несостоявшимися торги по продаже недостроенного торгового центра на улице Штеменко в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102", объект, степень готовности которого составляет 53%, был выставлен на торги в середине ноября текущего года за 39,8 миллиона рублей. Площадь застройки на земельном участке составляет 3196 кв.м. С молотка вместе с недостроем уходило и право аренды земельного участка площадью 11 074 кв. м. (назначение: земли населенных пунктов – строительство и последующая эксплуатация торгово-делового центра).





Несмотря на то, что данный земельный участок находится в проходном месте - на пересечении проспекта Ленина и улицы Штеменко - покупатели им не заинтересовались. Ни одной заявки на торги подано не было.

Согласно документации, данное имущество принадлежит ООО "Гермес Ритейл" (ИНН 3445077557), которое решением арбитражного суда от 5 июня 2019 года было признано несостоятельным (банкротом). В отношении должника открыто конкурсное производство. Оно продлено до 5 июня 2020 года. В решении суда о признании должника банкротом указано, что согласно реестру установленных требований, сумма кредиторской задолженности ООО "Гермес Ритейл" ( ранее ООО "МАН" )сумма кредиторской задолженности составляет более 4,8 миллиарда рублей.

Отметим, что история с выделением земли в Краснооктябрьском районе под строительство торгового объекта имеет скандальный шлейф. Как тогда сообщало информагентство, для этого пришлось "зачистить" территорию от зеленых насаждений, что вызывало недовольство местных жителей. Территорию обнесли забором еще осенью 2014 года. Начавшаяся тогда стройка так и не завершилась.



