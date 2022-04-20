В СК сообщили обстоятельства гибели рабочего на волгоградском заводе

В СУ СК России по Волгоградской области сообщили обстоятельства гибели рабочего на заводе «Волгограднефтемаш» в Советском районе Волгограда. По предварительным данным следователей, 62-летний мужчина скончался в результате падения на него металлической трубы.

Напомним, что о гибели волгоградца информагентству «Высота 102» стало известно утром 20 апреля. По сведениям экстренных служб, мужчина умер до приезда врачей в результате раны в области шеи и груди, полученной им в процессе работы с болгаркой. В следственном управлении подтверждают факт работы погибшего с опасным инструментом и то, что болгарка находилась рядом с трупом, но называют иные обстоятельства гибели.

— Мужчина выполнял работы по сварке швов металлической трубы, которая сорвалась и придавила его, — уточнила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова. — По факту случившегося организована проверка.