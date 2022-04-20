Происшествия

На машиностроительном заводе Волгограда рабочий распорол болгаркой шею и грудь

Происшествия 20.04.2022 13:51
20.04.2022 13:51


В Советском районе Волгограда выясняют обстоятельства гибели 62-летнего мужчины на машиностроительном заводе «Волгограднефтемаш». Как стало известно ИА «Высота 102», в результате несчастного случая рабочий погиб утром 20 апреля. 

— Окровавленный труп мужчины был обнаружен этим утром на территории завода рядом с цистерной. По предварительным данным, смерть наступила в результате полученной рабочим производственной травмы, — сообщил информагентству собственный источник в экстренных службах. — Мужчина 1959 года рождения работал обрубщиком, то есть занимался обработкой металлических изделий.  Предварительно, смертельные травмы получил от болгарки, с которой работал. Инструмент был обнаружен рядом с ним. 

Уточняется, что ЧП произошло в цехе №6 на территории завода, расположенного по адресу: ул. Электролесовская, 45. 

Редакция информагентства обратилась за комментарием в СУ СК России по Волгоградской области. 

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