Пожар на складах в Волгограде локализован на площади 1500 кв.м.

Пожар на складе строительных материалов на Тулака в Волгограде локализован на площади 1500 кв.м. В ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили о ликвидации открытого горения в 02:40 мск 28 января.

- Происходило горение обшивки стен и продукции складского помещения. Тушение осложнялось высокой пожарной нагрузкой, - сообщил начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Волгоградской области Евгений Текушин.

По его словам, пожар был локализован в 1:23 мск. Погибших и пострадавших нет.

В ликвидации пожара задействованы 24 единицы спецтехники и 56 человек.

Напомним, сообщение о возгорании на складах поступило на пульт диспетчера в 20.22. В тушении задействованы силы и средства 1-го пожарно-спасательного отряда регионального управления.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области





