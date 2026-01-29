На трассе под Волгоградом погиб водитель слетевшей в кювет «Лады»





В Городищенском районе Волгоградской области произошло смертельное ДТП с участием автомобиля «Лада Гранта». Как рассказали в ГУ МВД России по региону, трагедия произошла на 5 километре автодороги «Подъезд от ФАД Р-22 «Каспий» к ФАД Р-260 «Волгоград - Каменск-Шахтинский - Луганск»

57-летний водитель легковушки не справился с управлением и съехал в правый по ходу движения кювет, где произошло опрокидывание транспортного средства. В результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.

Пассажирка автомобиля с травмами была доставлена в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области