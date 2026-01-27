1000 кв. метров в огне: в Волгограде горит склад стройматериалов





В Советском районе Волгограда вечером 27 января МЧС ликвидирует крупный пожар на складе стройматериалов. По сообщению регионального управления, огнем к 22.30 оказалось охвачено более 1000 квадратных метров складских площадей.





По уточненным сведениям, возгорание произошло на Тулака.



– Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 20:22. В тушении задействованы силы и средства первого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Волгоградской области, – сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

Видео: ГУ МЧС России по Волгоградской области