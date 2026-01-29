Стоимость ТО газового оборудования в Волгоградской области увеличится с 1 марта





Стоимость технического обслуживания газового оборудования в Волгоградской области увеличится с 1 марта. Согласно новым правилам, договор поставки газа для коммунально-бытовых нужд, договор о техобслуживании и ремонте газового оборудования можно будет заключить в электронной форме или через МФЦ.

Кроме того, также установлен перечень данных, которые организация может запросить из ЕСИА для идентификации в кабинете заявителя.

Также теперь периодическая проверка должна будет осуществляться не реже 3 раз в год - с августа по сентябрь, с декабря по февраль и с марта по май.

Изображение создано при помощи ИИ