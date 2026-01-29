В Ростове подросток отправил в нокаут одноклассницу





В Ростовской области во время конфликта в одной из школ подросток нокаутировал одноклассницу. Как сообщает Привет-Ростов, по данному факту организована проверка полицией – происшествие находится на контроле ростовского ГУ МВД.

После удара девочка упала на пол и потеряла сознание.

– На место выехали инспекторы по делам несовершеннолетних из районного и областного управлений. Сотрудники опросили участников конфликта и свидетелей, чтобы установить все детали произошедшего, – передает ростовское СМИ.

К административной ответственности будет привлечен один из родителей школьного «бойца» – он обвиняется в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию и контролю за ребенком.