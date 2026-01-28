В Волгограде водитель иномарки пострадал, врезавшись в дом

Один человек пострадал в Волгограде в результате столкновения двух иномарок, после чего одна из машин врезалась в частный дом. ДТП произошло в Советском районе на улице Полухина.

Как уточнили в ГУ МВД России по региону, утром на двухполосной дороге столкнулись Daewoo Nexia и Киа Рио.

В результате столкновения Daewoo въехала в фасад частного дома. Пострадал водитель. С места происшествия его забрала в больницу скорая помощь.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области





