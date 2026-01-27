Главное

На Тулака возводят микрорайон с огромным парком«Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной полянеВ Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отоплениеРегиональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в Волгограде

Актуально

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

Опасные связи: экс-главред «Маяка» Котово получила 8 лет колонии за взятку от олигарха Качуровского

Федеральные новости

 Госдума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет
Госдума сегодня, 27 января, в первом чтении одобрила законопроект, который дает право отключать мобильный и стационарный интернет, а также телефонную связь, передает РБК.  Поправки в...
 Расследование гибели новорожденного в роддоме Ростова взял на контроль Бастрыкин
Расследование причин гибели новорожденного в роддоме Ростова-на-Дону в декабре 2025 года взял на личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Мать ребенка настаивает на том, что смерть наступила в...
Происшествия

Опубликованы видео и фото горящего рынка на Тулака в Волгограде

Происшествия 27.01.2026 23:47
0
27.01.2026 23:47


В Волгограде три часа силами 1-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России продолжается борьба с крупным пожаром на строительном рынке на Тулака. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», на месте происшествия также работают сотрудники полиции и прокуратуры.



Напомним, что сообщение о возгорании в Советском районе Волгограда поступило на пульт диспетчера МЧС в 20.22 мск. Всего за два часа огонь охватил территорию 1000 квадратных метров, а спустя еще час распространился на 1500 кв. м. 


Первыми видеокадрами с места происшествия поделились в ГУ МЧС России по Волгоградской области. К 23.00 к горящему складу приехали представители прокуратуры – сотрудники надзорного ведомства зафиксировали на фото масштаб пожара.

По данным МЧС, осложняет тушение пожара высокая горючесть материалов на складе. 


Госавтоинспекция перекрыла дороги по периметру горящего рынка. 

На месте пожара работают следственно-оперативная группа и эксперты пожарно-технической лаборатории ЭКЦ ГУ МВД России по Волгоградской области.



Видео: ГУ МЧС России по Волгоградской области

Фото: прокуратура Волгоградской области 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
27.01.2026 23:47
Происшествия 27.01.2026 23:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.01.2026 23:27
Происшествия 27.01.2026 23:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.01.2026 22:57
Происшествия 27.01.2026 22:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.01.2026 22:43
Происшествия 27.01.2026 22:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.01.2026 12:36
Происшествия 27.01.2026 12:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.01.2026 11:13
Происшествия 27.01.2026 11:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.01.2026 16:19
Происшествия 26.01.2026 16:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.01.2026 13:56
Происшествия 26.01.2026 13:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.01.2026 11:42
Происшествия 26.01.2026 11:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.01.2026 10:01
Происшествия 26.01.2026 10:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.01.2026 08:05
Происшествия 26.01.2026 08:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.01.2026 20:00
Происшествия 25.01.2026 20:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.01.2026 11:59
Происшествия 25.01.2026 11:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.01.2026 17:17
Происшествия 24.01.2026 17:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.01.2026 15:28
Происшествия 24.01.2026 15:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

23:47
Опубликованы видео и фото горящего рынка на Тулака в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
23:27
ГАИ перекрыла дороги возле горящего рынка в ВолгоградеСмотреть фотографии
22:57
Площадь пожара на складе в Волгограде увеличилась до 1500 кв. метровСмотреть фотографииCмотреть видео
22:43
1000 кв. метров в огне: в Волгограде горит склад стройматериаловСмотреть фотографииCмотреть видео
21:24
Фотограф заснял световые столбы в небе над южной окраиной ВолгоградаСмотреть фотографии
21:12
Мобильная приемная Президента РФ едет в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
21:01
Резкий температурный скачок до 0 градусов ожидают в Волгограде и областиСмотреть фотографии
20:32
В Волгограде за 358 млн подписали контракт на ремонт Сарептского мостаСмотреть фотографии
20:17
Воздушное пространство над Волгоградом закрыли из-за угрозы БПЛАСмотреть фотографии
20:03
Угрозу воздушной атаки объявили 27 января в Волгограде и областиСмотреть фотографии
19:53
Ждать потепления: 20-градусные морозы оказались сильнее волгоградских УКСмотреть фотографии
18:26
«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвыСмотреть фотографии
18:17
«Увезли в рабство?»: в Москве нашелся пропавший перед Новым годом житель УрюпинскаСмотреть фотографии
17:29
В Волгоградской областной больнице №1 открылась кафе-столоваяСмотреть фотографии
17:10
Госдума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернетСмотреть фотографии
16:12
Волгоградцы почтили память блокадников ЛенинградаСмотреть фотографии
15:45
Бастрыкин поручил проверить законность новой стройки на улице ФадееваСмотреть фотографии
15:31
В Камышине под залпы орудий простились с бойцом СВО Дмитрием БелкинымСмотреть фотографии
15:09
Гидрометцентр предупредил волгоградцев о возвращении гололёда и тумановСмотреть фотографии
15:05
Форвард Абу-Саид Эльдарушев стал игроком «Ротора»Смотреть фотографии
14:32
Спортивный директор «Ротора» Дуров опроверг слухи об уходе игроковСмотреть фотографии
14:19
Музей «Сталинградская битва» поднялся в российском рейтинге. Новые позицииСмотреть фотографии
14:09
В Волгограде банду аферистов осудили за опустошение счетов за бонусы банкаСмотреть фотографии
14:02
Нападающий Кирилл Никишин покинул «Ротор»Смотреть фотографии
13:47
«Сообща и по плану»: в Волгограде депутаты решили, как будут искать коррупционеров среди своихСмотреть фотографии
12:58
Под Волгоградом фермера осудили за смертельные побои сбежавшего работникаСмотреть фотографии
12:41
Бочаров анонсировал первую региональную спартакиаду для студентовСмотреть фотографии
11:57
В Камышине суд списал кредит, оформленный аферистами на бойца СВОСмотреть фотографии
11:56
Приставы оштрафовали микрозаймы за поток смс волгоградцуСмотреть фотографии
11:37
На Тулака возводят микрорайон с огромным паркомСмотреть фотографии
 