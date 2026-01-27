Опубликованы видео и фото горящего рынка на Тулака в Волгограде





В Волгограде три часа силами 1-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России продолжается борьба с крупным пожаром на строительном рынке на Тулака. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», на месте происшествия также работают сотрудники полиции и прокуратуры.





Напомним, что сообщение о возгорании в Советском районе Волгограда поступило на пульт диспетчера МЧС в 20.22 мск. Всего за два часа огонь охватил территорию 1000 квадратных метров, а спустя еще час распространился на 1500 кв. м.





Первыми видеокадрами с места происшествия поделились в ГУ МЧС России по Волгоградской области. К 23.00 к горящему складу приехали представители прокуратуры – сотрудники надзорного ведомства зафиксировали на фото масштаб пожара.

По данным МЧС, осложняет тушение пожара высокая горючесть материалов на складе.





Госавтоинспекция перекрыла дороги по периметру горящего рынка.

На месте пожара работают следственно-оперативная группа и эксперты пожарно-технической лаборатории ЭКЦ ГУ МВД России по Волгоградской области.





Видео: ГУ МЧС России по Волгоградской области

Фото: прокуратура Волгоградской области