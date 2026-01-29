Главное

НИИТОН Саратовского медуниверситета внедряет инновационный метод лечения суставов — SVF-терапию«Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной полянеВ Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отоплениеРегиональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в Волгограде

Актуально

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

Опасные связи: экс-главред «Маяка» Котово получила 8 лет колонии за взятку от олигарха Качуровского

Федеральные новости

 Госдума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет
Госдума сегодня, 27 января, в первом чтении одобрила законопроект, который дает право отключать мобильный и стационарный интернет, а также телефонную связь, передает РБК.  Поправки в...
 Расследование гибели новорожденного в роддоме Ростова взял на контроль Бастрыкин
Расследование причин гибели новорожденного в роддоме Ростова-на-Дону в декабре 2025 года взял на личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Мать ребенка настаивает на том, что смерть наступила в...
Общество

Вузы отменят бакалавриат и магистратуру в новом учебном году

Общество 29.01.2026 10:12
0
29.01.2026 10:12


Форматы «бакалавр» и «магистр» будут отменены в вузах с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщили в Государственной думе. 

– Вместо формулы «бакалавр - магистр» вводится базовое высшее образование сроком от четырех до шести лет, в зависимости от специальности;  специализированное высшее образование продолжительностью один-три года – по сути, обновленный формат магистратуры с профессиональными, управленческими и исследовательскими треками, – цитирует РИА Новости депутата ГД Ксению Горячеву.

Также парламентарий анонсировала отмену запрета на поступление на бюджет в магистратуре. 

Лента новостей

13:04
Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:02
Стоимость ТО газового оборудования в Волгоградской области увеличится с 1 мартаСмотреть фотографии
12:50
Вузы Волгограда не отменят бакалавриат и магистратуру с 1 сентябряСмотреть фотографии
11:20
Автобус №41а пустят по новой дороге на Родниковой долине в центр ВолгоградаСмотреть фотографии
11:20
Волгоградскую компанию обязали выплатить 87 млн за нефтяные озераСмотреть фотографии
10:59
На трассе под Волгоградом погиб водитель слетевшей в кювет «Лады»Смотреть фотографии
10:12
Вузы отменят бакалавриат и магистратуру в новом учебном годуСмотреть фотографии
10:03
Волгоградский студент рассказал о плюсах целевого обучения на специалиста ЖКХСмотреть фотографии
10:00
В волгоградских «Магнитах» проверят цены на масло, сахар и мукуСмотреть фотографии
09:34
Бригады МБУ «Северное» в круглосуточном режиме освобождают Волгоград от лишнего снегаСмотреть фотографии
09:27
Замглавы Минстроя РФ Стасишин прибыл в Волгоград с рабочим визитомСмотреть фотографии
09:13
В город Волгоградской области прибыла мобильная приемная ПрезидентаСмотреть фотографии
08:55
В Ростове подросток отправил в нокаут одноклассницуСмотреть фотографии
08:47
Размер пособий для безработных волгоградцев вырастет с 1 февраляСмотреть фотографии
07:47
Волгоградцы старше 80 лет получат в феврале повышенные пенсииСмотреть фотографии
07:43
Волгоградцы смогут попасть к терапевту в течение сутокСмотреть фотографии
07:33
Волгоград переименуют в Сталинград 2 февраляСмотреть фотографии
07:30
Минобороны России за ночь сбило девять украинских БПЛАСмотреть фотографии
07:03
В Волгограде и области отменена трехчасовая беспилотная опасностьСмотреть фотографии
06:56
Штормовое предупреждение объявили в Волгоградской области 29 январяСмотреть фотографии
06:46
Надзор за экс-заключенными хотят усилить в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:39
Волгоградским работодателям напомнили о больничных выплатах уволенным сотрудникамСмотреть фотографии
06:29
В Волгоградской области создали единый сервис для инвесторовСмотреть фотографии
06:06
В Волгоградской области объявлена беспилотная опасность 29 январяСмотреть фотографии
21:37
Огурцы с помидорами резко подорожали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:02
Гало на юге Волгограда попало в объектив фотографаСмотреть фотографии
20:30
Цены на все виды топлива взлетели в Волгограде и областиСмотреть фотографии
19:59
Волгоградец Кирилл Киватцев вышел во второй круг турнира в ЕгиптеСмотреть фотографии
19:33
Волгоградец забил до смерти мать-пенсионеркуСмотреть фотографии
19:19
Глава СК озаботился судьбой ветхого дома на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
 