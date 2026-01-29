Вузы отменят бакалавриат и магистратуру в новом учебном году





Форматы «бакалавр» и «магистр» будут отменены в вузах с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщили в Государственной думе.

– Вместо формулы «бакалавр - магистр» вводится базовое высшее образование сроком от четырех до шести лет, в зависимости от специальности; специализированное высшее образование продолжительностью один-три года – по сути, обновленный формат магистратуры с профессиональными, управленческими и исследовательскими треками, – цитирует РИА Новости депутата ГД Ксению Горячеву.

Также парламентарий анонсировала отмену запрета на поступление на бюджет в магистратуре.