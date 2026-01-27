Главное

На Тулака возводят микрорайон с огромным парком«Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной полянеВ Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отоплениеРегиональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в Волгограде

Актуально

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

Опасные связи: экс-главред «Маяка» Котово получила 8 лет колонии за взятку от олигарха Качуровского

Федеральные новости

 Госдума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет
Госдума сегодня, 27 января, в первом чтении одобрила законопроект, который дает право отключать мобильный и стационарный интернет, а также телефонную связь, передает РБК.  Поправки в...
 Расследование гибели новорожденного в роддоме Ростова взял на контроль Бастрыкин
Расследование причин гибели новорожденного в роддоме Ростова-на-Дону в декабре 2025 года взял на личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Мать ребенка настаивает на том, что смерть наступила в...
Происшествия

ГАИ перекрыла дороги возле горящего рынка в Волгограде

Происшествия 27.01.2026 23:27
0
27.01.2026 23:27


В Волгограде прокуратура организовала проверку по факту пожара на складе. Представители надзорного органа выехали на место происшествия.

По уточненным сведениям, огнем охвачены помещения по улице 25-летия Октября, 1 – на территории строительного рынка. 

– На место происшествия выехал и.о.прокурора Советского района Станислав Набедрик. По результатам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, – сообщила официальный представитель прокураты Волгоградской области Оксана Черединина. 


В ГУ МВД России по Волгоградской области в свою очередь сообщают, что  на время работы пожарных расчетов экипажами Госавтоинспекции ограничено движение транспорта.

– Для установления причин возгорания на место происшествия направлены следственно-оперативная группа и эксперты пожарно-технической лаборатории ЭКЦ ГУ МВД России по Волгоградской области, – сообщили в Главке. 

По последним данным ГУ МЧС России по Волгоградской области, площадь пожара составляет 1500 квадратных метров. На месте происшествия задействованы силы и средства 1-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС. 

Фото: прокуратура Волгоградской области 

Лента новостей

23:47
Опубликованы видео и фото горящего рынка на Тулака в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
23:27
ГАИ перекрыла дороги возле горящего рынка в ВолгоградеСмотреть фотографии
22:57
Площадь пожара на складе в Волгограде увеличилась до 1500 кв. метровСмотреть фотографииCмотреть видео
22:43
1000 кв. метров в огне: в Волгограде горит склад стройматериаловСмотреть фотографииCмотреть видео
21:24
Фотограф заснял световые столбы в небе над южной окраиной ВолгоградаСмотреть фотографии
21:12
Мобильная приемная Президента РФ едет в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
21:01
Резкий температурный скачок до 0 градусов ожидают в Волгограде и областиСмотреть фотографии
20:32
В Волгограде за 358 млн подписали контракт на ремонт Сарептского мостаСмотреть фотографии
20:17
Воздушное пространство над Волгоградом закрыли из-за угрозы БПЛАСмотреть фотографии
20:03
Угрозу воздушной атаки объявили 27 января в Волгограде и областиСмотреть фотографии
19:53
Ждать потепления: 20-градусные морозы оказались сильнее волгоградских УКСмотреть фотографии
18:26
«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвыСмотреть фотографии
18:17
«Увезли в рабство?»: в Москве нашелся пропавший перед Новым годом житель УрюпинскаСмотреть фотографии
17:29
В Волгоградской областной больнице №1 открылась кафе-столоваяСмотреть фотографии
17:10
Госдума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернетСмотреть фотографии
16:12
Волгоградцы почтили память блокадников ЛенинградаСмотреть фотографии
15:45
Бастрыкин поручил проверить законность новой стройки на улице ФадееваСмотреть фотографии
15:31
В Камышине под залпы орудий простились с бойцом СВО Дмитрием БелкинымСмотреть фотографии
15:09
Гидрометцентр предупредил волгоградцев о возвращении гололёда и тумановСмотреть фотографии
15:05
Форвард Абу-Саид Эльдарушев стал игроком «Ротора»Смотреть фотографии
14:32
Спортивный директор «Ротора» Дуров опроверг слухи об уходе игроковСмотреть фотографии
14:19
Музей «Сталинградская битва» поднялся в российском рейтинге. Новые позицииСмотреть фотографии
14:09
В Волгограде банду аферистов осудили за опустошение счетов за бонусы банкаСмотреть фотографии
14:02
Нападающий Кирилл Никишин покинул «Ротор»Смотреть фотографии
13:47
«Сообща и по плану»: в Волгограде депутаты решили, как будут искать коррупционеров среди своихСмотреть фотографии
12:58
Под Волгоградом фермера осудили за смертельные побои сбежавшего работникаСмотреть фотографии
12:41
Бочаров анонсировал первую региональную спартакиаду для студентовСмотреть фотографии
11:57
В Камышине суд списал кредит, оформленный аферистами на бойца СВОСмотреть фотографии
11:56
Приставы оштрафовали микрозаймы за поток смс волгоградцуСмотреть фотографии
11:37
На Тулака возводят микрорайон с огромным паркомСмотреть фотографии
 