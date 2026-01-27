ГАИ перекрыла дороги возле горящего рынка в Волгограде

В Волгограде прокуратура организовала проверку по факту пожара на складе. Представители надзорного органа выехали на место происшествия.

По уточненным сведениям, огнем охвачены помещения по улице 25-летия Октября, 1 – на территории строительного рынка.

– На место происшествия выехал и.о.прокурора Советского района Станислав Набедрик. По результатам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, – сообщила официальный представитель прокураты Волгоградской области Оксана Черединина.





В ГУ МВД России по Волгоградской области в свою очередь сообщают, что на время работы пожарных расчетов экипажами Госавтоинспекции ограничено движение транспорта.

– Для установления причин возгорания на место происшествия направлены следственно-оперативная группа и эксперты пожарно-технической лаборатории ЭКЦ ГУ МВД России по Волгоградской области, – сообщили в Главке.

По последним данным ГУ МЧС России по Волгоградской области, площадь пожара составляет 1500 квадратных метров. На месте происшествия задействованы силы и средства 1-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС.

Фото: прокуратура Волгоградской области